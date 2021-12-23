В Донецьк завезли понад 270 тис. доз російського "Спутніка"

Препарат використовуватимуть для вакцинації та ревакцинації.

Російський конвой сьогодні доставив до Донецька понад 270 тис. доз вакцини проти коронавірусу "Спутнік Light".

Про це повідомляють “Новини Донбасу” з посиланням на "Міністерство охорони здоров'я" угруповання "ДНР".

Зазначається, що загалом було завезено 272 350 доз. Препарат використовуватимуть для вакцинації та ревакцинації.

Бажаючим вакцинуватися потрібно звернутися до будь-якого пункту вакцинації, попередня реєстрація на сайті "МОЗ" більше не потрібна.

"Спутнік Лайт" - російський препарат, для вакцинації яким потрібен лише один укол. Він є першим компонентом двокомпонентної вакцини "Спутнік V".

У вересні Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес схвалення російської вакцини проти коронавірусу "Спутнік V". Під час інспекції одного з заводів було виявлено, що цей завод не дотримується належних практик виробництва.