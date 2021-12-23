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В Донецьк завезли понад 270 тис. доз російського "Спутніка"

Препарат використовуватимуть для вакцинації та ревакцинації.

В Донецьк завезли понад 270 тис. доз російського "Спутніка"
Фото: EPA/UPG

Російський конвой сьогодні доставив до Донецька понад 270 тис. доз вакцини проти коронавірусу "Спутнік Light". 

Про це повідомляють “Новини Донбасу” з посиланням на "Міністерство охорони здоров'я" угруповання "ДНР".

Зазначається, що загалом було завезено 272 350 доз. Препарат використовуватимуть для вакцинації та ревакцинації.

Бажаючим вакцинуватися потрібно звернутися до будь-якого пункту вакцинації, попередня реєстрація на сайті "МОЗ" більше не потрібна.

"Спутнік Лайт" - російський препарат, для вакцинації яким потрібен лише один укол. Він є першим компонентом двокомпонентної вакцини "Спутнік V".

У вересні Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес схвалення російської вакцини проти коронавірусу "Спутнік V". Під час інспекції одного з заводів було виявлено, що цей завод не дотримується належних практик виробництва.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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