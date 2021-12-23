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У МЗС спростували заяву Путіна про підготовку Україною "військової операції" на Донбасі

МЗС закликало РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню.

У МЗС спростували заяву Путіна про підготовку Україною "військової операції" на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що заява президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна нібито готує "військову операцію" на Донбасі, не відповідає дійсності.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Україна прагне виключно миру. Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в Нормандському форматі, яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту. Більше того, глава Офісу президента та наша делегація в Тристоронній контактній групі проробили титанічну роботу, аби вчора добитися відновлення режиму припинення вогню", - наголосив він.

МЗС закликало Росію сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні міжнародного збройного конфлікту на сході України.

"Люди по обидві сторони лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях заслуговують на мир і спокій, особливо напередодні новорічних свят", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, під час пресконференції Путін заявив, що в нього "складається враження, що Україна може готувати військову операцію на Донбасі".

22 грудня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі погодила повернення до режиму припинення вогню. Українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ тощо.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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