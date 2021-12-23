На побаченнях вони просили хлопців сплатити за дорогі їжу і напої, які насправді були муляжем.

У Києві викрили групу шахраїв, які обманним шляхом виманювали кошти в чоловіків під час побачень.

Зловмисники на сайтах знайомств розміщували анкети жінок "у пошуках заможних кавалерів", кликали потенційних "жертв" на зустріч і просили їх сплатити за дорогі алкоголь і іжу, які насправді були муляжем. Про це повідомили в поліції Києва.

Шахраї для свої схеми орендували приміщення в столиці, яке маскували під кафе.

Фото: Поліція Києва

"Злочинна схема полягала у шахрайському заволодінні грошовими коштами громадян шляхом розміщення у соціальних мережах анкет дівчат, які нібито у пошуках заможних кавалерів. У подальшому потерпілому призначали побачення у кафе в Печерському районі столиці. Під час зустрічі у закладі дівчина замовляла нібито дорогі алкогольні напої та їжу на виніс, як обіцянка продовження вечора. Далі їм виносили у пакеті замовлення, чоловік розраховувався, дівчина забирала з собою пакунок, але насправді це був муляж, бо у ньому не було придбаних дорогих продуктів", – зазначив начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Денис Дем’янюк.

Після виходу з "кафе" дівчина за вигаданою причиною залишала чоловіка, поверталась до закладу з оплаченим "замовленням" і передавала його поплічникам для використання з іншими чоловіками.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Трьох фігурантів справи затримали на одному з таких побачень.

"Організував злочинну схему громадянин іншої держави, 1999 року народження, якому допомагала уродженка Волині, 2002 року народження, та уродженець Закарпатської області, 1997 року народження", – додав Демʼянюк.

Слідчі готують затриманим повідомлення про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші причетні до схеми особи встановлюються.

Нагадаємо, рік тому в Києві викрили “шлюбного” афериста, який під час перебування під вартою у СІЗО заволодів коштами ще декількох потерпілих. Він був затриманий за те, що під виглядом співробітника АП чи акціонера банку обіцяв жінкам одружитися на них, а натомість виманював кошти і зникав.

Після першого затримання чоловік втік із СІЗО. Після другого затримання шахрай незаконно використовував мобільний телефон та через Інтернет знайомився із жінками.

У квітні його засудили до шести років позбавлення волі. Діями зловмисника потерпілим було завдано збитків на суму понад 1,5 млн гривень.