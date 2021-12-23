Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком

У документі йдеться про медійників та комунікаційників усіх категорій, медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних.

Про це йдеться в наказі міністерства №313, ухваленому 11 жовтня 2021 року.

Як зазначає “Радіо Свобода”, у документі йдеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Жінка зобов’язана стати на військовий облік, якщо її професія входить до розширеного переліку і якщо вона придатна до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком (від 18 до 60 років).