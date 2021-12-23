Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
Прокуратура Нідерландів вимагає довічне для Гіркіна та решти обвинувачених у справі MH17
Прокуратура Нідерландів вимагає довічне для Гіркіна та решти обвинувачених у справі MH17
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком

У документі йдеться про медійників та комунікаційників усіх категорій, медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Фото: lvivpost.net

Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних.

Про це йдеться в наказі міністерства №313, ухваленому 11 жовтня 2021 року.

Як зазначає “Радіо Свобода”, у документі йдеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Жінка зобов’язана стати на військовий облік, якщо її професія входить до розширеного переліку і якщо вона придатна до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком (від 18 до 60 років).

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також