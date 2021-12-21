Парад планет
Парад планет
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою
Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
Рахманін: державну зраду Порошенка буде вкрай складно довести
Рахманін: державну зраду Порошенка буде вкрай складно довести
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти, – SOCIS
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
ГоловнаСуспільствоПодії

НАБУ запідозрило посадовця Міноборони у спробі підкупити колегу

Підозрюваному інкримінують лобіювання інтересів приватного підрядника.

НАБУ запідозрило посадовця Міноборони у спробі підкупити колегу
Фото: Міноборони

Національне антикорупційне бюро повідомило одного з заступників начальника Управління військових представництв Міністерства оборони про підозру в корупції.

На сайті НАБУ сказано, що посадовець, який очолює відділ контролю робіт військовими представництвами, навесні 2021 року зголосився передати хабар директору Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони від приватної компанії. Вона займається реконструкцією підземної частини будівлі одного з центральних управлінь під Єдиний центр безпеки для Міноборони.

Розмір хабаря мав становити 16,8 млн гривень, ще 7 млн гривень чоловік попросив за посередницькі послуги.

Контракт цієї компанії є частиною комплексної системи моніторингу об’єктів Міністерства оборони, спрямованої на забезпечення безпеки об’єктів оборонного призначення.

"Позитивний висновок аудиту дозволив би приватній компанії отримати повну суму оплати за укладеним контрактом, загальна вартість якого становить понад 400 млн гривень, та претендувати на укладення наступних договорів щодо облаштування інших частин системи", - пояснили в НАБУ.

Дії посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що напередодні НАБУ повідомило про підозру колишньому керівнику державного підприємства "Оператор ринку".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також