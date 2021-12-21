НАБУ запідозрило посадовця Міноборони у спробі підкупити колегу

Національне антикорупційне бюро повідомило одного з заступників начальника Управління військових представництв Міністерства оборони про підозру в корупції.

На сайті НАБУ сказано, що посадовець, який очолює відділ контролю робіт військовими представництвами, навесні 2021 року зголосився передати хабар директору Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони від приватної компанії. Вона займається реконструкцією підземної частини будівлі одного з центральних управлінь під Єдиний центр безпеки для Міноборони.

Розмір хабаря мав становити 16,8 млн гривень, ще 7 млн гривень чоловік попросив за посередницькі послуги.

Контракт цієї компанії є частиною комплексної системи моніторингу об’єктів Міністерства оборони, спрямованої на забезпечення безпеки об’єктів оборонного призначення.

"Позитивний висновок аудиту дозволив би приватній компанії отримати повну суму оплати за укладеним контрактом, загальна вартість якого становить понад 400 млн гривень, та претендувати на укладення наступних договорів щодо облаштування інших частин системи", - пояснили в НАБУ.

Дії посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що напередодні НАБУ повідомило про підозру колишньому керівнику державного підприємства "Оператор ринку".