Окупанти вдосконалюють фортифікацію передової для провокування відкриття вогню, – ГУР Міноборони

Також вони продовжують мінувати місцевість біля лінії зіткнення, що підвищує загрозу цивільному населенню.

Російські окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей активізували вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій.

Це робиться задля введення в оману командування Обʼєднаних сил та провокування відкриття вогню, повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Зокрема, у районах дислокації передових підрозділів обладнуються хибні замасковані позиції з врахуванням сезонних змін місцевості і встановлюються додаткові муляжі озброєння та військової техніки.

Також окупанти продовжують мінувати ділянки місцевості, наближені до лінії зіткнення, з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін типу ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, що підвищує загрозу місцевому цивільному населенню.

Нагадаємо, активізація окупантів відбувається паралельно зі стягуванням російських військ до кордонів України. За оцінками української і закордонної розвідки, біля кордону, в Криму і ОРДЛО розташовано понад 100 000 російських військових, і їхнє число може зрости до 175 000.