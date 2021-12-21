Окупанти вдосконалюють фортифікацію передової для провокування відкриття вогню, – ГУР Міноборони

Російські окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей активізували вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій.
Це робиться задля введення в оману командування Обʼєднаних сил та провокування відкриття вогню, повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.
Зокрема, у районах дислокації передових підрозділів обладнуються хибні замасковані позиції з врахуванням сезонних змін місцевості і встановлюються додаткові муляжі озброєння та військової техніки.
Також окупанти продовжують мінувати ділянки місцевості, наближені до лінії зіткнення, з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін типу ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, що підвищує загрозу місцевому цивільному населенню.
Нагадаємо, активізація окупантів відбувається паралельно зі стягуванням російських військ до кордонів України. За оцінками української і закордонної розвідки, біля кордону, в Криму і ОРДЛО розташовано понад 100 000 російських військових, і їхнє число може зрости до 175 000.