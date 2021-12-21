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Окупанти вдосконалюють фортифікацію передової для провокування відкриття вогню, – ГУР Міноборони

Також вони продовжують мінувати місцевість біля лінії зіткнення, що підвищує загрозу цивільному населенню. 

Окупанти вдосконалюють фортифікацію передової для провокування відкриття вогню, – ГУР Міноборони
Ілюстративне фото
Фото: 112.ua

Російські окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей активізували вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій.

Це робиться задля введення в оману командування Обʼєднаних сил та провокування відкриття вогню, повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Зокрема, у районах дислокації передових підрозділів обладнуються хибні замасковані позиції з врахуванням сезонних змін місцевості і встановлюються додаткові муляжі озброєння та військової техніки.

Також окупанти продовжують мінувати ділянки місцевості, наближені до лінії зіткнення, з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін типу ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, що підвищує загрозу місцевому цивільному населенню.

Нагадаємо, активізація окупантів відбувається паралельно зі стягуванням російських військ до кордонів України. За оцінками української і закордонної розвідки, біля кордону, в Криму і ОРДЛО розташовано понад 100 000 російських військових, і їхнє число може зрости до 175 000. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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