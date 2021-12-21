Російські найманці поранили військового біля Широкиного

За добу зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Упродовж минулої доби, 20 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі населених пунктів Гнутове та Водянне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У бік Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості", – нагадали в штабі.

З початку доби, 21 грудня, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - в напрямку Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", –зазначили в штабі.

Нагадаємо, впродовж дня понеділка на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.