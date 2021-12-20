Экспорт сепаратизма РФ в Украину

Я много пишу о военном конфликте на Востоке Украины. Но это всего лишь последствия ранее проведенных дейсвий РФ. На протяжении 2000 годов РФ проводила множество действий, направленных на развитие т.н. трансграничного сотрудничества с Украиной, которые в последствии и привели к потере части территорий Украины и военной агрессии РФ против Украины.

РФ в 2000 годах инициировала несколь проетов направленных на развитие трансграничного сотрудничества. Эти проекты назывались «Еврорегион». Целью данного проекта являлось - содействие межрегиональному приграничному сотрудничеству и территориальной интеграции при помощи проектных и информационных технологий.

Всего в Украине было реализованио три проекта направленных на трансграничное сотрудничество – «Еврорегион Донбасс», «Еврорегион Слобожанщина», «Еврорегион Днепр», «Еврорегион Ярославна».

Еврорегион Донбасс. Данный проект заключался в трансграничном сотрудничестве Луганской, Донецкой областей Украины и Ростовской области РФ. Задачами данного проекта являлось:

— привлечь население к разработке и реализации социально-экономических проектов и программ межрегионального сотрудничества в условиях приграничного региона;

— предоставить российско-украинским еврорегионам возможность для обмена информацией между структурами приграничного сотрудничества, органами региональной власти и местного самоуправления, образовательными учреждениями, населением приграничных территорий и общественными организациями;

— информировать всех участников об основных тенденциях развития межрегионального приграничного сотрудничества на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, Содружества Независимых Государств и Европейского Союза.

Основной целью создания Еврорегиона является содействие социально-экономическому развитию Ростовской области Российской Федерации, Луганской и Донецкой областей Украины, охране окружающей среды, научному, образовательному, культурному и спортивному сотрудничеству Сторон.

Еврорегион Ярославна. Данный проект заключался в трансграничном сотрудничестве Сумской области Украины и Курской области РФ. Задачи и цели данного проекта полностью соответсвуют с проектом «Еврорегион Донбасс». За период с 2007 по октябрь 2012 года проведено 68 общих мероприятий. Внешнеторговый оборот Сумской области с Курской областью в рамках Еврорегиона «Ярославна» составил: 2007 год — 21,3 млн.долл.США 2008 год — 22,4 млн.долл.США 2009 год — 32,4 млн.долл.США 2010 год — 41 млн.долл.США 2011 год – 46 млн.долл.США 9 месяцев 2012 года – 40 млн.дол.США. На сегодня в рамках Еврорегиона «Ярославна» реализуется:

• 14 соглашений и протоколов о сотрудничестве на уровне городов и районов, 6 протоколов об установлении побратимских связей между сельскими советами Сумской и Курской областей;

• Соглашения о сотрудничестве в образовательной сфере между: Сумским государственным университетом и Курским техническим университетом; Сумским государственным университетом и Курским Юго- Западным университетом; Сумским национальным аграрным университетом и Курской государственной сельскохозяйственной академией; Сумским государственным педагогическим университетом имени А.С.Макаренка и Курским государственным университетом; Глуховским национальным государственным педагогическим университетом имени О. Довженко и Курским государственным университетом; Государственным высшим учебным заведением «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет»;

• Протокол о международном сотрудничестве и обмене опытом в сфере государственной службы между управлением государственной службы Главного управления государственной службы Украины в Сумской области и Комитетом государственной службы и кадровой работы администрации Курской области Российской Федерации;

• Соглашение о сотрудничестве в сфере занятости между Сумским областным центром занятости Украины и Департаментом федеральной службы занятости по Курской области Российской Федерации;

• Меморандум о сотрудничестве между управлением по делам семьи, детей и молодежи Сумской областной государственной администрации и комитетом по делам молодежи и туризма Курской области Российской Федерации;

• Соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере образования между управлением образования и науки Сумской областной государственной администрации и комитетом образования и науки Администрации Курской области;

• Соглашение о сотрудничестве между главным управлением агропромышленного развития Сумской областной государственной администрации Украины, комитетом агропромышленного комплекса Курской области Российской Федерации и комитетом пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области Российской Федерации, в сфере агропромышленного комплекса;

• Соглашение о взаимодействии между главным управлением экономики Сумской областной государственной администрации Украины, комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства, и лицензирование Курской области Российской Федерации;

• Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Сумским областным фондом поддержки предпринимательства и Курской региональной общественной организацией «Союз предпринимателей».

Еврорегион Слобожанщина. Еврорегион «Слобожанщина» создан 7 ноября 2003 года как высшая форма приграничного сотрудничества между Харьковской и Белгородской областями Украины и Российской Федерации соответственно с целью развития смежных территорий: развития экономики, инфраструктуры, социальной поддержки, создания методологической базы для работы.

Выделено пять стратегически важных задач украинско-российского трансграничного сотрудничества, требующих совместного решения в рамках еврорегиона «Слобожанщина».

• Активизация трансграничной научной, производственной кооперации и торговли путём снятия излишних пограничных и таможенных барьеров.

• Улучшение транспортной и логистической инфраструктуры еврорегиона для эффективного использования его транзитного положения. Она предполагает снижение загруженности трансграничной магистрали Харьков-Белгород путём создания обходных транспортных маршрутов, строительство логистических терминалов и т. п.

• Выработка согласованной экологической политики. Эта работа уже начата реализацией проектов оздоровления бассейна Северского Донца и реки Лопани.

• Преодоление социальной асимметрии пограничья, отражающейся прежде всего на рынке труда. Возникшие несоответствия в уровне оплаты труда и социальной защиты в пользу российских регионов ведут сегодня к одностороннему потоку трудовой миграции в сторону России. Это требует выработки согласованной политики на общем рынке труда.

• Создание региональной маркетинговой информационной системы еврорегиона «Слобожанщина» с целью привлечения инвестиций в проекты путём применения маркетинговых инструментов для повышения известности и улучшения имиджа его территории, ориентации региональной политики на реальные потребности рынков и возможности их предоставления еврорегионом.

Одним из значимых достижений еврорегиона стало подписание 29 июня 2011 г. в Москве, в рамках проведения Дней Украины, учредительных документов украинско-российского технопарка «Слобожанщина». Учредителями технопарка с украинской стороны стали: ХНУ имени В. Н. Каразина, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Научный парк «ФЭД». С российской стороны учредителем выступил Белгородский государственный национальный исследовательский университет. В ближайшие планы совместного технопарка входит развёртывание бизнес-инкубатора «Колыбель гениев» и создание Центра коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию «Внедрение». Деятельность украинско-российского технопарка «Слобожанщина» будет направлена на трансфер технологий в следующих сферах: авиация, станкостроение, инновационная мехатроника; новые материалы и нанотехнологии; информационно-коммуникационные технологии; биотехнологии, биомедицина и фармация; ядерные технологии в энергетике и охране здоровья; энергосбережение и новые технологии производства энергии; приборостроение; новые технологии в агропромышленном комплексе.

Еврорегион Днепр. Еврорегион «Днепр» объединяет с белорусской стороны Гомельскую область, с украинской стороны – Черниговскую область, с российской стороны – Брянскую область. Главная цель Еврорегиона «Днепр» – содействие социально-экономическому развитию, научному и культурному сотрудничеству приграничных территорий Черниговской, Гомельской и Брянской областей.

Структура управления:

• Совет Приграничного сообщества еврорегиона;

• Президиум Сообщества;

• Секретариат Сообщества;

• Координационные бюро Секретариата в Гомеле, Брянске и Чернигове;

• Ревизионная комиссия;

• Рабочие группы.

Еврорегионы создаются с целью развития сотрудничества Сторон в следующих направлениях:

• всестороннее экономическое развитие;

• коммуникации, транспорт и связь;

• наука, новые технологии, образование;

• культура, спорт, развитие побратимских связей, празднование юбилейных и памятных дат в нашей общей истории;

• улучшение состояния окружающей среды;

• реализация государственной молодежной политики;

• ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• содействие расширению контактов между жителями приграничных территорий, развитию сотрудничества между учреждениями и организациями, а также субъектами хозяйственной деятельности;

• содействие в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Украины упрощению пограничных и таможенных процедур пересечения границы;

• улучшение качества жизни населения посредством, в том числе разработки и реализации мер по увеличению занятости;

• развитие региональной экономики Сторон посредством улучшения инфраструктуры приграничных районов.

Данные проекты создавались и реализовывались до начала военной агрессии РФ против Украины 2014 года. Но в рамках этих проектов проводилась разведка на приграничных территориях Украины по экономическому, культорному, общественно-политическим компонентам. Если проанализировать, то в первые месяцы военного конфликта в 2014 году РФ вывезла с территории Луганской и Донецкой областей, самые лучшие заводы военной сферы (Луганский патронный завод, завод «Топаз» и т.д.). Сейчас многие удивляются, как жители Луганской и Донецкой областей принимали участие в пророссийских митингах РФ в 2014 году, а это, как раз результат работы этих проектов, т.к. по каждому т.н. «Еврорегиону» проводились мероприятия направленные на налаживание связей между НГО (т.е. лидерами общественного мнения). Если сумировать все проекты, то в рамках их деятельности прошло более 300 мероприятий двухстороненнего сотрудничества. Т.к. данные проекты имеют статус трансграничных, то непосредственно эти проекты курировала ФСБ РФ, т.к. с 2002 года в РФ ликвидирована пограничная служба, а на ее основе в ФСБ была создана пограничная служба. Фактически данные проекты направлены были на стирание границ между государствами участниками, налаживанием культурных связей и создание лидеров общественных мнений в приграничных территорий, которые будут являться приверженцами РФ. Результат этих проектов можно назвать одним словосочетанием – «Русская весна» 2014, военная агрессия РФ против Украины, потеря части территорий Луганской и Донецкеой областей, а также создание оккупационных администраций РФ под названием «ДНР» и «ЛНР». Если детально проанализировать данные проекты, то можно увидеть, что эти проекты направлены на комплексную разведку приграничных территорий с последующим их присоеденением (сецессией, анексией и т.д.). РФ выбрала районы для своего влияния за долго до начала военных действий против Украины.