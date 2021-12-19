На Донбасі окупанти 8 разів порушили режим тиші

Упродовж суботи, 18 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, у половині випадків застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомила пресслужба ООС.
В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
В напрямку Південного російські найманці вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
В бік Водяного ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Троїцького ворожі війська обстрілювали наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.
Біля Новозванівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.
Станом на ранок неділі, 19 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, 18 грудня внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному заклад, його стан – задовільний.
У четвер, 16 грудня у зоні бойових дій на Донбасі загинув 30-річний Станіслав Запорожець з Луганської області.