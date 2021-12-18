Українці впродовж 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня, - Епіфаній

Українці впродовж наступних 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Таку думку висловив глава Православної церкви України Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити", - сказав він.

Епіфаній зазначив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців "вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією".

До того ж глава ПЦУ переконаний, що "храми 25 грудня будуть порожніми, а 7- січня - повними".

"Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти", - резюмував Епіфаній.

Нагадаємо, 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем").

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.

В Україні з 2017 року і 25 грудня, і 7 січня, є офіційними вихідними. За даними соцопитування групи "Рейтинг", 77% українців святкують Різдво 7 січня, 56% вважають його улюбленим серед новорічних свят. Водночас взагалі не відзначають це християнське свято 5% опитаних.

У 2015 році на той момент секретар РНБО Олександр Турчинов виступив з ідеєю перенести святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня. Голова УГКЦ Святослав (Шевчук) такий крок підтримав. Президент Петро Порошенко сказав, що не має права вирішувати, коли в Україні слід святкувати Різдво, але назвав мудрим святкувати його двічі.

У 2017 році Порошенко підписав указ про всеукраїнський вихідний 25 грудня.

Раніше глава ПЦУ Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення "дозріють" Церква та віряни. За його словами, понад 60% українців проти святкування 25 грудня.