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Папа Римський сподівається, що Різдво принесе мир в Україну

“Зброя – це не шлях, яким потрібно йти".

Папа Римський сподівається, що Різдво принесе мир в Україну
Фото: isra.com

Папа Римський Франциск закликав “до серйозного міжнародного діалогу” для послаблення напруги поміж Заходом і Росією через нарощування російських військ біля кордону з Україною.

Про це він заявив під час обідньої молитви на площі Святого Петра, пише reuters.com.

Він також закликав обидві сторони уникати збройного конфлікту.

Папа зазначив, що молився за “любу Україну, всі її церкви та релігійні громади та за всіх її людей”.

“Зброя – це не шлях, яким потрібно йти. Нехай це Різдво принесе мир в Україну”,– сказав Папа тисячам людей у своєму зверненні.

Нагадаємо, 10 грудня у МЗС повідомили, що організація можливого візиту Папи Римського до України перебуває "на порядку денному" відомства.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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