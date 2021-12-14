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Росія перевіряє бойову готовність окупаційних військ в ОРДЛО, - розвідка

З 6 по 10 грудня окупанти провели тренування.

Росія перевіряє бойову готовність окупаційних військ в ОРДЛО, - розвідка
Фото: mil.ru

Командування збройних сил Російської Федерації нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що з 6 по 10 грудня окупанти провели тренування з приведення у вищі ступені бойової готовності окремих мотострілецьких, артилерійських і танкових підрозділів з виведенням їх у визначені райони зосередження та розгортанням пунктів управління.

Крім того, з 13 грудня в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів окупаційних військ відновлено інтенсивність заходів бойової підготовки, зокрема проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.

Нагадаємо, західні ЗМІ, політики та спецслужби протягом останніх тижнів повідомляють про нарощування російських військ на кордоні з Україною. Як стверджують джерела американських та європейських ЗМІ, вторгнення в Україну може розпочатися на початку 2022 року.

7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України відбулася розмова Путіна та Байдена. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію". Разом із тим Байден допустив зустріч США та членів НАТО з Росією для обговорення її занепокоєнь щодо Альянсу. Країни Східної Європи критично поставилися до цієї ідеї президента США.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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