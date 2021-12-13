Окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, 10 грудня українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запропонувала три ініціативи, кожна з яких була відкинута російською стороною.