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Окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, 10 грудня українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запропонувала три ініціативи, кожна з яких була відкинута російською стороною.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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