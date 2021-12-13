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​Заступник Лаврова пригрозив НАТО новим витком конфронтації

Росія готова розгорнути ракетні системи середньої та малої дальності.

​Заступник Лаврова пригрозив НАТО новим витком конфронтації
Фото: RT

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков пригрозив НАТО "військовою відповіддю", якщо альянс не надасть Росії гарантії безпеки.

Про це він сказав у інтерв'ю РІА Новини.

За його словами, одне з основних занепокоєнь Москви пов'язане з тим, що в Європі скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які раніше були заборонені ракетним договором між Росією і США (ДРСМД).

"Тобто буде конфронтація, буде наступний виток, це буде поява таких засобів з нашого боку. Зараз їх немає, у нас діє односторонній мораторій, ми закликаємо до цього мораторію приєднатися НАТО та США", - зазначив він.

Відсутність прогресу у напрямі політико-дипломатичного вирішення цієї проблеми призведе до того, що відповідь буде військовою та військово-технічною, додав дипломат.

"Запевнення про те, що НАТО не має намірів розміщувати такі засоби в ядерному оснащенні, нас ні в чому не переконують. До НАТО як альянсу довіри немає в принципі", - заявив він.

При цьому Рябков заявив, що варіант із вторгненням в Україну не розглядається.

"Американці абсолютно незрозуміло зациклені на ідеї про те, що існує загроза "російського вторгнення" на Україну. Цього немає і бути не може. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права ставити питання у такій площині", - сказав Рябков.

Нагадаємо, 2 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва незабаром запропонує новий договір європейської безпеки, який, як він сподівається, зупинить подальше розширення НАТО на схід.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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