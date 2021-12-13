​Заступник Лаврова пригрозив НАТО новим витком конфронтації

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков пригрозив НАТО "військовою відповіддю", якщо альянс не надасть Росії гарантії безпеки.

Про це він сказав у інтерв'ю РІА Новини.

За його словами, одне з основних занепокоєнь Москви пов'язане з тим, що в Європі скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які раніше були заборонені ракетним договором між Росією і США (ДРСМД).

"Тобто буде конфронтація, буде наступний виток, це буде поява таких засобів з нашого боку. Зараз їх немає, у нас діє односторонній мораторій, ми закликаємо до цього мораторію приєднатися НАТО та США", - зазначив він.

Відсутність прогресу у напрямі політико-дипломатичного вирішення цієї проблеми призведе до того, що відповідь буде військовою та військово-технічною, додав дипломат.

"Запевнення про те, що НАТО не має намірів розміщувати такі засоби в ядерному оснащенні, нас ні в чому не переконують. До НАТО як альянсу довіри немає в принципі", - заявив він.

При цьому Рябков заявив, що варіант із вторгненням в Україну не розглядається.

"Американці абсолютно незрозуміло зациклені на ідеї про те, що існує загроза "російського вторгнення" на Україну. Цього немає і бути не може. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права ставити питання у такій площині", - сказав Рябков.

Нагадаємо, 2 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва незабаром запропонує новий договір європейської безпеки, який, як він сподівається, зупинить подальше розширення НАТО на схід.