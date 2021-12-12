США та ЄС єдині у підтримці України, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову із главою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем. Сторони скоординували позиції щодо відповіді Росії на можливу агресію проти України.
Про це Блінкен повідомив у Twitter.
"Я зустрівся з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Ми обговорити нашу чудову співпрацю та небезпечне військове нарощування з боку Росії. США та ЄС єдині у підтримці України і покладуть великі витрати на Росію, якщо вона вибере військову ескалацію", - написав Блінкен.
I met with @EU_Commission High Representative @josepborrellf to discuss our excellent cooperation and Russia’s dangerous military build-up. The U.S. and EU stand united in support for Ukraine and will impose high costs on Russia should it choose military escalation.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 12, 2021
Він також зазначив, що на міністерському засіданні "Великої сімки" у Ліверпулі G7 підтвердила свою непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.
"Ми єдині перед обличчям нарощування російської армії та агресивної риторики щодо України", - додав державний секретар США.
Нагадаємо, країни "великої сімки" (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) за підсумками зустрічі у Ліверпулі оприлюднили спільну заяву. У документі, серед іншого, сказано, що військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться Москві.