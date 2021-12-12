США та ЄС єдині у підтримці України, - Блінкен

"США та ЄС покладуть великі витрати на Росію, якщо вона вибере військову ескалацію".

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову із главою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем. Сторони скоординували позиції щодо відповіді Росії на можливу агресію проти України.

Про це Блінкен повідомив у Twitter.

"Я зустрівся з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Ми обговорити нашу чудову співпрацю та небезпечне військове нарощування з боку Росії. США та ЄС єдині у підтримці України і покладуть великі витрати на Росію, якщо вона вибере військову ескалацію", - написав Блінкен.

I met with @EU_Commission High Representative @josepborrellf to discuss our excellent cooperation and Russia’s dangerous military build-up. The U.S. and EU stand united in support for Ukraine and will impose high costs on Russia should it choose military escalation. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 12, 2021

Він також зазначив, що на міністерському засіданні "Великої сімки" у Ліверпулі G7 підтвердила свою непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

"Ми єдині перед обличчям нарощування російської армії та агресивної риторики щодо України", - додав державний секретар США.

Нагадаємо, країни "великої сімки" (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) за підсумками зустрічі у Ліверпулі оприлюднили спільну заяву. У документі, серед іншого, сказано, що військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться Москві.