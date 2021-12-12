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США та ЄС єдині у підтримці України, - Блінкен

"США та ЄС покладуть великі витрати на Росію, якщо вона вибере військову ескалацію".

США та ЄС єдині у підтримці України, - Блінкен
Фото: kmu.gov.ua

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову із главою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем. Сторони скоординували позиції щодо відповіді Росії на можливу агресію проти України. 

Про це Блінкен повідомив у Twitter.

"Я зустрівся з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Ми обговорити нашу чудову співпрацю та небезпечне військове нарощування з боку Росії. США та ЄС єдині у підтримці України і покладуть великі витрати на Росію, якщо вона вибере військову ескалацію", - написав Блінкен.

Він також зазначив, що на міністерському засіданні "Великої сімки" у Ліверпулі G7 підтвердила свою непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. 

"Ми єдині перед обличчям нарощування російської армії та агресивної риторики щодо України", - додав державний секретар США.

Нагадаємо, країни "великої сімки" (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) за підсумками зустрічі у Ліверпулі оприлюднили спільну заяву. У документі, серед іншого, сказано, що військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться Москві.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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