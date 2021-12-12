Країни G7 попередили Росію про "серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну

Країни "великої сімки" (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) за підсумками зустрічі у Ліверпулі оприлюднили спільну заяву. У документі, серед іншого, сказано, що військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться Москві.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій за підсумками зустрічі у Ліверпулі.

"Будь-яке застосування сили для зміни кордонів заборонено міжнародним правом. Росія не повинна сумніватися, що будь-яка військова агресія щодо України спричинить серйозні наслідки та значну ціну", - йдеться в документі.

Країни також закликали Росію "зменшити рівень ескалації, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".

Західні ЗМІ, політики та спецслужби протягом останніх тижнів повідомляють про нарощування російських військ на кордоні з Україною. Як стверджують джерела американських та європейських ЗМІ, вторгнення в Україну може розпочатися на початку 2022 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив думку, що відеопереговори президентів США і Росії, які пройшли 7 грудня, "роблять можливою стримування та деескалацію".