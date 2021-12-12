Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) на з’їзді 11 грудня обрала нове керівництв – співголовами партії стали Ларс Клінґбайль та Заскія Ескен.

Про це пише Німецька хвиля.

Зазначимо, СДПН є старшим партнером партії “Союз 90/Зелені” та Вільної демократичної партії (ВДП) в урядовій коаліції.

У промові до делегатів з’їзду Клінґбайль, зокрема, заявив про шанс сформувати “соціал-демократичне десятиліття” після перемоги партії на федеральних виборах.

Тим часом Ескен заявила про намір змінити країну, зробивши її сильнішою та справедливішою.

Фото: ЕРА/UPG Ларс Клінґбайль та Заскія Ескен

Також на з'їзді було обрано нового генерального секретаря партії, цю посаду обійняв Кевін Кюнерт. Він до цього займав посаду заступника голови СДПН.

На новій посаді Кюнерт вже заявив про бажання внести поправки до угоди про коаліцію із Зеленими та ВДП. Зокрема, його не влаштовують пункти про обмеження розміру орендної плати за житло та розмір допомоги з безробіття. Також

Окрім того, Кюнерт визнає, що між ним та канцлером Олафом Шольцом зберігаються певні політичні розбіжності.

Фото: ЕРА/UPG Кевін Кюнерт

Нагадаємо, 8 грудня в Німеччині офіційно оголосили склад нового уряду, який сформовали СДПН, Зелені та ВДП. Уряд очолив представник соціал-демократів Олаф Шольц.