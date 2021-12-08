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Олафа Шольца обрали новим канцлером Німеччини

Новий уряд формуватимуть соціал-демократи, зелені та вільні демократи.

Олаф Шольц в Бундестазі
Фото: EPA/UPG
Олаф Шольц в Бундестазі

Соціал-демократа Олафа Шольца у середу, 8 грудня, обрали новим канцлером Німеччини. За нього проголосували 395 депутатів Бундестагу.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

За німецькою конституцією, канцлера обирають в парламенті за підсумками виборів, після чого його кандидатуру має затвердити федеральний президент. Для обрання на посаду необхідно отримати більшість голосів депутатів – не менше 369.

Кандидатуру Шольца підтримала коаліція Соціал-демократичної партії, партії "Союз 90/Зелені" та Вільної демократичної партії.

Фото: EPA/UPG

Олаф Шольц стане дев'ятим канцлером Німеччини.

Він народився 1958 року в Оснабрюку, вчився юриспруденції та працював адвокатом. Шольц двічі був депутатом Бундестагу - з 1998 до 2001 року та з 2002 до 2011 року. З 2007 по 2009 рік він обіймав посаду міністра праці в уряді ФРН, з 2011 по 2018 рік був першим бургомістром Гамбурга, а з березня 2018 року керував міністерством фінансів ФРН і водночас обіймав посаду віце-канцлера.

Його попередниця Ангела Меркель пішла у відставку після 16 років на посаді канцлера.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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