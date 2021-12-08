Макрон найближчим часом планує поговорити з Зеленським та Путіним, - ЗМІ

"Ідея полягає в тому, щоб спробувати повторно залучити його в переговорні формати".

Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями планує обговорити ситуацію в Україні з президентом Україн Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France.

Макрон уже провів переговори щодо ситуації в Україні з лідерами США, Німеччини, Великобританії та Італії. Зазначається, що лідери п'яти держав підтвердили прихильність до спільної роботи, щоб гарантувати суверенітет, стабільність та безпеку України.

Також повідомляється, що найближчими днями Макрон планує зателефонувати Зеленському та Путіну, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Як зазначає видання, під час поїздки Макрона до Департаменту Шер його запитали про можливі нові санкції проти РФ. Французький президент відповів, що необхідно дочекатися підсумків зустрічі Байдена і Путіна.

"Наша стратегія полягає в тому, щоб почати роботу і процес мирного врегулювання. Ідея полягає в тому, щоб спробувати повторно залучити його (Путіна, - ред.) в переговорні формати", - пояснив Макрон.

Нагадаємо, 7 грудня лідери держав-учасниць формату "Квінт" (Німеччина, США, Франція, Італія, Великобританія) провели переговори та оприлюднили заяву щодо "напруженості між Росією та Україною".

Того ж дня відбулися відеопереговори Джо Байдена з Путіним. Також з’явилася інформація, що Байден проведе переговори з Зеленським. За даними Independent, розмова лідерів двох країн мала відбутися перед розмовою Байдена з президентом РФ.

Однак, згодом у Білому домі уточнили, що розмова президентів США та України відбудеться після переговорів Байдена з Путіним.