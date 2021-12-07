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В Іспанії вакцинуватимуть від ковіду дітей від 5 років

Для цього уряд Іспанії надасть 3,2 мільйони доз вакцини. 

В Іспанії вакцинуватимуть від ковіду дітей від 5 років
Фото: slovenskenovice.si

В Іспанії вакцинуватимуть від коронавірусної хвороби дітей у віці від 5 до 11 років. Кампанія вакцинації розпочнеться в країні 15 грудня.

Як повідомляє El Pais, відповідне рішення було ухвалене після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило вакцину виробництва Pfizer для щеплення цієї групи населення.

Зазначається, що уряд Іспанії у період з грудня по січень надасть 3,2 мільйони доз вакцини. Цього має вистачити для того, аби зробити перше щеплення практично всім дітям віком від 5 до 11 років.

Наразі діти у віці до 12 років залишаються у Іспанії єдиною віковою групою, для якої ще не почалася кампанія вакцинації. У цій групі наразі спостерігається зараз найвищий рівень захворюваності - 412 випадків на 100 тис. осіб. Це майже вдвічі більше, ніж у середньому по країні (248 випадків на 100 тис. осіб).

Раніше сьогодні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в нашій державі незабаром можуть дозволити щеплення дітей віком від 5 років від коронавірусної хвороби. Водночас він підкреслив, що масова вакцинація дітей від COVID-19 поки що не входить до пріоритетів МОЗ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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