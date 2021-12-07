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З оборонного бюджету США виключили санкції проти "Північного потоку-2"

Наприкінці листопада Сенат США заблокував законопроєкт про оборонний бюджет (NDAA) на 2022 рік через запропоновані поправки. 

З оборонного бюджету США виключили санкції проти "Північного потоку-2"
Фото: EPA/UPG

Профільний Комітет Палати представників США виключив з проєкту оборонного бюджету (NDAA) на 2022 рік санкції проти "Північного потоку-2". Документ також не містить положення про заборону громадянам США на угоди, пов'язані з суверенним боргом Росії. Не увійшла до нього і поправка, яка передбачає санкції проти 35 росіян з оточення президента РФ Володимира Путіна.

Текст документу оприлюднений на сайті комітету.

"Законопроект палати представників містив положення, яке наказувало президенту запровадити санкції щодо "Північного потоку-2". Виправлення сенату не містило аналогічного положення. Угода не включає це положення", - йдеться у проекті.

У вересні Палата представників ухвалила щорічний оборонний бюджет (NDAA) на 2022 фінансовий рік, який передбачає санкції проти Росії. Документ підтримали 316 конгресменів, проти віступили 113. Проект передбачав загальні військові витрати у розмірі $768 млрд. Крім того, проєкт оборонного бюджету містив три поправки, які пропонували розширити санкції проти Росії. 

Наприкінці листопада Сенат США заблокував законопроєкт про оборонний бюджет (NDAA) на 2022 рік через запропоновані поправки. За розгляд не вистачило голосів – 45 проти 51 при мінімально необхідних 60. 

Перед процедурним голосування республіканець Мітч МакКоннелл обіцяв виступити проти просування проєкту без врахування поправок, зокрема і стосовно ПП-2. Його позицію підтримав і республіканець Джим Ріш і сенатор Тед Круз. Вони закликали проголосувати за їхню пропозицію про санкції щодо трубопроводу.

Попри двопартійну підтримку санкцій, адміністрація президента Джо Байдена виступає проти них, побоюючись, що це відштовхне союзників із ЄС, зокрема Німеччину.

Нагадаємо, що адміністрація Байдена відмовилася запроваджувати санкції проти оператора газопроводу і в липні уклала угоду з Німеччиною, хоча перед цим запровадила нові санкції проти пов'язаної з Росією компанії Transadria та її судна.

У листопаді американське видання Axios писало, що уряд Німеччини закликав членів Конгресу Сполучених Штатів не запроваджувати санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", стверджуючи, що це "послабить" довіру до США і "зрештою зашкодить трансатлантичній єдності".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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