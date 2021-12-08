Путін: Байден запропонував створити структуру, яка займатиметься безпекою

Свої міркування з цього питання Росія підготує протягом тижня, після чого передасть їх американським колегам.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його американський колега Джозеф Байден під час вчорашніх переговорів запропонував створити структуру, яка займатиметься питаннями глобальної безпеки.

Про це Путін повідомив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Президент Росії заявив, що під час вчорашньої бесіди сторони торкнулися питання "розширення блоку НАТО на схід", зокрема "за рахунок України".

"Звичайно, кожна країна має право обирати найприйнятніший для себе спосіб забезпечення своєї безпеки. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін і не підривати безпеку інших країн, в цьому випадку - Росії", - сказав Путін.

За його словами, Росія виходить з того, що "безпека має бути глобальною і поширюватися у рівній мірі на всіх".

"Це тема окремої розмови. Ми домовилися про те, що ми продовжимо цю дискусію і зробимо це предметно – обміняємося найближчим часом нашими міркуваннями щодо цього. Свої міркування Росія підготує буквально протягом кількох днів, протягом тижня. Ми передамо це американській стороні на розгляд", – сказав Путін.

"Ми створимо відповідну структуру, яка зможе займатися цим предметно, докладно, і представимо відповідні пропозиції. Треба сказати, що ця ідея була сформульована президентом США. Я з нею погодився", – додав він.

На думку Путіна, розмову з Байденом була "відкрита, предметна і конструктивна".

"У нас є можливість продовжити цей діалог. Мені здається, це найголовніше", – сказав президент РФ.

Запитання журналіста про те, чи має намір Росія нападати на Україну, Путін охарактеризував як "провокаційне".

"Це питання провокаційне. Росія здійснює миролюбну зовнішню політику, але вона має право гарантувати свою безпеку в середньостроковій та більш віддаленій перспективі. Іми це обговорюємо з усіма нашими партнерами", – сказав він, додавши, що Росію турбують перспективи членства України в НАТО.

Раніше агентство Reuters із посиланням на заяву радника американського президента США з питань безпеки Джека Саллівана повідомило, що Байден не давав Росії жодних гарантій "нерозширення" НАТО.

Нагадаємо, розмова Путіна і Байдена відбулася на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Це перші персональні переговори двох президентів із літа, а головною темою була Україна.

Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з офіційних джерел. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію".