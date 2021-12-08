У Білорусі росіянці Софії Сапезі висунули остаточне звинувачення

Росіянці Софії Сапезі, дівчині білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича, у Білорусі висунули остаточне звинувачення.

Як заявив голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора, Сапезі інкримінують три статті: розпалювання соціальної ворожнечі і нетерпимості; злочин проти інформаційної безпеки, правил поводження з особистими даними; погрози на адресу працівників правоохоронних органів.

У кримінальній справі, крім Сапеги, проходять колишні працівники "Белтелекому", а також "інші люди", які нібито сприяли протиправній діяльності, викладаючи персональні дані в Telegram, інформує пресслужба білоруського Слідкому.

Громадянку Росії, студентку вільнюського Європейського гуманітарного університету Софію Сапегу затримали у мінському аеропорту 23 травня разом із колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем після того, як влада Білорусі посадила літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса.

Спочатку Сапега проходила підозрюваною справах щодо організації масових заворушень. Тоді їй загрожувало до 15 років ув'язнення.

У червні стало відомо, що Сапегу та Протасевича перевели із СІЗО у Мінську під домашній арешт до будинку, де вони жили разом. При цьому Софія щонайменше двічі зустрічалася з батьками, востаннє у серпні. Крім того, до середини жовтня вона регулярно розмовляла з ними телефоном.

У вересні Сапезі продовжили арешт до 25 грудня, розповіла мати дівчини Ганна Дудич.