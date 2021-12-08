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Орбан написав прощального листа Меркель і назвав ситуацію на Донбасі "російсько-українською війною"

Угорський прем'єр з 2014 року жодного разу публічно не називав так ситуацію на Донбасі.

Орбан написав прощального листа Меркель і назвав ситуацію на Донбасі "російсько-українською війною"
Виктор Орбан
Фото: noi.md

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав колишній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель прощального листа, який опубліковано на сайті уряду.

У листі Орбан говорить про співпрацю між країнами та про власні політичні відносини з Меркель за 16 років її перебування на посаді канцлерки.

Серед основних викликів Орбан називає фінансову кризу 2010 року, міграційну кризу 2015-го, а також війну в Україні.

"Ми разом працювали над тим, щоб упоратися з фінансовою кризою 2010 року, боролися за Європейський Союз та безпорадно спостерігали початок трагічної для Європи російсько-української війни", - цитує Орбана пресслужба угорського уряду.

Видання Infopost зауважило, що угорський прем'єр вперше використав термін "російсько-українська війна", оскільки починаючи з 2014 року він жодного разу у публічних висловлюваннях не називав так ситуацію на Донбасі.

Крім того, подібне формулювання не часто можна почути і під час виступів інших угорських політиків.

Нагадаємо, 3 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з  Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

А у липні  міністр МЗС Угорщини Пийтер Сійярто в якості голови комітету міністрів Ради Європи відвідав разом з українським колегою Дмитро Кулебою зону ООС на сході України Сійярто назвав КПВВ у Станиці Луганській "одним з найсумніших місць у Європі".

У 2017 році відносини між Україною і Угорщиною зіпсувалися, коли Верховна Рада прийняла закон про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їх діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО. У травні цього року глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про прогрес в угорсько-українських відносинах. Цю заяву Сіярто зробив після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою.

У червні міністр-керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш повідомив про готовність Орбана зустрітися з Зеленським. У МЗС України заявили, що розраховують, що ця зустріч відкриє нову сторінку у двосторонніх відносинах між Угорщиною та Україною.

Разом із тим,  Угорщина продовжує наполягати на тому, що  блокуватиме зближення України з ЄС і НАТО допоки угорській громаді в Україні не повернуть її мовні та освітні права, які, на її думку, були порушені після ухвалення нового українського освітнього та мовного законодавства.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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