У США назвали слова, в яких найчастіше помилялися ведучі новин у 2021 році

До списку увійшли: "Омікрон", ім'я тенісиста Стефаноса Ціціпаса, місто Глазго і назва корабля, який заблокував Суецький канал.

Американська компанія U.S. Captioning Company, яка забезпечує субтитрами прямі трансляції на телебаченні та в залах судових засідань, оприлюднила список слів, які стали найскладнішими для вимови телеведучими та дикторами новин.

Одним із таких слів стала назва нового штаму коронавірусу "Омікрон", повідомляє "Суспільне" з посиланням на BBC.

Так у 2021 році диктори новин найчастіше помилялися у таких словах, як назва останнього варіанту COVID-19 "Омікрон" (Omicron). В залежності від американської чи британської вимови, англійською це слово має вимовлятися "А-мі-краан", або "о-мі-краан".

Інша проблема виникала у англомовних телеведучих під час вимови імені попспівачки Біллі Айліш (Billie Eilish). В цьому випадку проблеми виникали з правильним прочитанням перших двох літер в імені Айліш.

Крім того, до списку увійшло ім'я тенісиста Стефаноса Ціціпаса, місто Глазго і назва корабля, який заблокував Суецький канал - "Ever Given". Цю назву часто плутали зі словом “evergreen” ("вічнозелений") через однакове поєднання літер.

Також серед слів, які найчастіше приводили до обмовок в ефірі, згадуються: "Cheugy" [Чуу-гее] – сленгове слово, яке англійською означає щось безнадійне, "не круте", та немодне; Yassify [Є-сі-фай] – популярний тренд накладати фільтри на фотографії; Dogecoin [Дож-коін] – назва криптовалюти, яку популяризує Ілон Маск.

Нагадаємо, Кембриджський словник у листопаді визнав "наполегливість" (perseverance) словом 2021 року.

А Оксфордський словник обрав словом року "vax" – дієслово та іменник одночасно.