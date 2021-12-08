Німеччина та США домовились про закриття "Північного потоку - 2" у разі вторгнення Росії в Україну, - Reuters

У Білому домі сподіваються, що Кремль не ризикуватиме.

У разі російської військової агресії проти України Німеччина закриє газопровід "Північний потік – 2".

Уряди США та ФРН досягли відповідних домовленостей, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело у Конгресі та передає Deutsche Welle.

Водночас залишається незрозумілим, чи уряди погодили саме визначення військової агресії.

Адміністрація американського президента Джо Байдена заявила, що Німеччина взяла на себе зобов'язання щодо "Північного потоку – 2" у разі "агресивних дій" Росії в Україні.

Reuters, своєю чергою, наводить слова європейського дипломата про те, що США заявили союзникам, що у будь-якому разі запровадять санкції щодо трубопроводу у разі вторгнення РФ до України. І тоді, вважає дипломат, ніхто не захоче мати справи з "Північним потоком - 2" через побоювання потрапити під обмеження.

При цьому США сподіваються, що Крмль не ризикуватиме.

"Це спосіб тиску із боку Заходу. Бо якщо Володимир Путін хоче, щоб російський газ йшов цим трубопроводом, він, можливо, не ризикуватиме і не вчинятиме вторгнення в Україну", - заявляв радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Раніше, 7 грудня, Байден під час відеосамміту з Володимиром Путіним пообіцяв "жорсткі санкції, у тому числі економічні" у разі військової ескалації конфлікту з Україною. Байден висловив "глибоке занепокоєння" як американської адміністрації, так і союзників США, викликане стягуванням російських військ до кордону з Україною.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, Росія буде найбільш готовою до нового вторгнення наприкінці січня. Це один зі сценаріїв, однак він не є обовʼязковим. Україна і країни-партнери розробляють жорсткий санкційний механізм, який буде застосовано проти РФ у разі ескалації.

Американська газета Washington Post оприлюднила матеріал про те, що РФ планує наступ на Україну у 2022 році на кілька фронтах з 175 тисячами військовослужбовців. Текст ґрунтується на свідченнях американських розвідників. За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач прокоментував інформацію щодо можливого нападу РФ на Україну і наголосив, що на його думку кремлівська влада таким чином "перевіряє потенційну реакцію Заходу".

В Адміністрації Байдена запевнили, що США добиватимуться зупинки "Північного потоку-2", якщо Путін вторгнеться в Україну. Крім того, голова фракції Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер заявив, що в разі ескалації війни з Україною новий уряд Німеччини повинен згорнути запуск газопроводу "Північний потік-2".