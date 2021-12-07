США пригрозили Росії ізоляцією від світової фінансової системи у разі вторгнення в Україну

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що в разі вторгнення в Україну Росії слід очікувати повної ізоляції від світової фінансової системи.

Про це вона повідомила під час брифінгу.

"Як ми детально говорили минулого вечора (під час брифінгу з безпеки - ред.), те, що ми обговорюємо, буде еквівалентно фактичній ізоляції Росії від світової фінансової системи, з усім розпадом, який вона створить для російського бізнесу, росіян і без можливості працювати, подорожувати і здійснювати торгівлю. Ми розглядаємо повний спектр варіантів", - повідомила Нуланд.

Раніше сьогодні президент США Джозеф Байден під час відеопереговорів попередив свого російського колегу Володимира Путіна про "сильні економічні заходи" у разі агресії проти України.

Україна разом із партнерами розробляє санкційний механізм для стримування Росії від нової агресії. Держава наголошує, що йтиме дипломатичним шляхом, але закликає членів ЄС і НАТО у випадку вторгнення вжити максимально жорстких санкцій проти агресора.

Якими саме будуть ці санкції – достеменно невідомо, але світові ЗМІ з посиланнями на джерела писали про обмеження щодо банків та виробників енергії. Окрім цього, офіційні особи в США і Великобританії обговорювали впровадження більш жорстких санкцій стосовно оточення Путіна, включно з деякими заходами, які хотіли, але не застосували після отруєння родини Скрипалів "Новачком" у Солсбері.

Заходи, над впровадженням яких думають, включають заборону російським олігархам використовувати платіжні картки Visa і Mastercard та обмеження на поїздки до Великобританії і ЄС, а також інші види санкцій, які, можуть швидко "привернути увагу Путіна", але і завдати шкоди американській і європейській економіці.

CNN повідомило, що обмежувальні заходи можуть стосуватися найближчого оточення Путіна, а також відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Bloomberg і Reuters – про санкції проти банків і обмеження на обмін рублів у долари і євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно повідомила, що Євросоюз готовий і до розширення існуючих санкцій проти Росії, і до введення нових.