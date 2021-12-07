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США і ЄС готують санкції проти російських банків на випадок нового вторгнення в Україну, – Bloomberg

Обмеження також можуть накласти на урядовий Російський фонд прямих інвестицій. 

США і ЄС готують санкції проти російських банків на випадок нового вторгнення в Україну, – Bloomberg
Фото: facenews.ua

США та країни Європи на випадок нового вторгнення Росії в Україну думають над введення санкцій проти найбільших банків РФ та здатності країни конвертувати рублі в долари та іншу валюту. 

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За їхніми словами, санкції проти банків та Російського фонду прямих інвестицій – це один із варіантів, який президент США Джо Байден може викласти у сьогоднішній розмові з російським президентом. 

Співбесідники агентства кажуть, що також Штати можуть обмежити можливість інвесторів купувати російські борги на вторинному ринку. 

Найбільш радикальний варіант санкцій – заборонити РФ доступ до системи фінансових платежів SWIFT, але це завдасть шкоди звичайним росіянам, оскільки, за словами джерел, чиновники більш схильні конвертувати рублі в іншу валюту. 

Байден і Володимир Путін говоритимуть на тлі стягнення Росією військ до українських кордонів. Американські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці писали, що РФ може збільшити свій контингент поблизу України та на її окупованих територіях до 175 000. 

Поки що він складає близько 94 000, але міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що назване американцями число стане реальним, якщо РФ продовжить звозити свою техніку і солдатів.

Росія, як зазвичай, спростовує наміри вторгнення в Україну і звинувачує НАТО в поганому впливі. Крім того, Кремль прямо заявив, що вимагає юридичних гарантій того, що НАТО "не розшириться на схід", – себто не зробить Україну частиною Альянсу. Путін назвав це "червоними лініями" для Росії. 

Байден у відповідь на це сказав, що жодні "червоні лінії" він не приймає.

Україна разом із партнерами розробляє санкційний механізм для стримування Росії від нової агресії. Держава наголошує, що йтиме дипломатичним шляхом, але закликає членів ЄС і НАТО у випадку вторгнення вжити максимально жорстких санкцій проти агресора. 

Якими саме будуть ці санкції – достеменно невідомо, але світові ЗМІ з посиланнями на джерела писали про обмеження щодо банків та виробників енергії. Окрім цього, офіційні особи в США і Великобританії обговорювали впровадження більш жорстких санкцій стосовно оточення Путіна, включно з деякими заходами, які хотіли, але не застосували після отруєння родини Скрипалів "Новачком" у Солсбері. 

Заходи, над впровадженням яких думають, включають заборону російським олігархам використовувати платіжні картки Visa і Mastercard та обмеження на поїздки до Великобританії і ЄС, а також інші види санкцій, які, можуть швидко "привернути увагу Путіна", але і завдати шкоди американській і європейській економіці. 

CNN повідомило, що обмежувальні заходи можуть стосуватися найближчого оточення Путіна, а також відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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