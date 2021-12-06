ЄСПЛ заборонив депортувати до Білорусі нелегалів, які потрапили до Польщі

ЄСПЛ розглянув 47 заяв від 198 заявників з проханням про безпечне перебування на території ЄС.

Європейський суд з прав людини заборонив Варшаві депортувати до Білорусі нелегальних мігрантів, які вже потрапили на територію Польщі.

Відповідна ухвала від 6 грудня оприлюднена на сайті суду.

Згідно з текстом ухвали, у період з 20 серпня по 3 грудня 2021 року ЄСПЛ розглянув 47 заяв від 198 заявників з проханням про безпечне перебування на території ЄС. З них 44 позови були подані проти Польщі, два проти Латвії та один проти Литви.

У більшості заяв, в яких заявники стверджували, що вже перебувають на території Польщі та просили не повертати їх до Білорусі, суд застосував правило 39 та постановив, що заявників в такому разі не слід депортувати.

Правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає заходи забезпечення в рамках скарги по суті порушення прав людини. Невиконання цих заходів суд вважає перешкодою для ефективного розгляду скарги заявника.

Нагадаємо, ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею загострилась на початку листопада. Сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію ЄС, але їх туди не пустили.

Брюссель звинувачує Олександра Лукашенка у навмисному перенаправленні потоків мігрантів із кризових регіонів до Мінська, щоб потім контрабандою ввозити їх до ЄС для дестабілізації ситуації на Заході. Щоб зупинити мігрантів, країни ЄС, які сусідять з Білоруссю, звели на своїх східних кордонах огорожі з колючого дроту.

25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій. Він також заявив, що Білорусь допомогла Іраку організувати рейси для повернення додому кількох сотень іракців, але поки що занадто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції білоруської влади.

2 грудня набули чинності нові санкції ЄС проти причетних до доставки мігрантів до Білорусі.