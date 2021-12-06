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"Белавіа" відключили від міжнародної системи взаєморозрахунків

Через санкції авіакомпанія вже втратила половину літаків.

"Белавіа" відключили від міжнародної системи взаєморозрахунків
Фото: instagram.com/belavia.airlines

Білоруську національну авіакомпанію "Белавіа" відключили від системи взаєморозрахунків BSP та системи CASS для вантажних авіаперевезень.

Про це повідомляє Zerkalo.io із посиланням на Міжнародну асоціацію повітряного транспорту (IATA).

"Ми підтверджуємо, що авіакомпанію "Белавіа" було відсторонено від участі у Програмі IATA з білінгу і розрахунків (BSP) та Системи розрахунків за вантажними рахунками (CASS)", – повідомили в асоціації.

Представники "Белавіа" пояснили, що білоруські пасажири зміни не зауважать, тому що авіакомпанія не підключена до системи BSP усередині країни. Там заявили, що авіакомпанія розширюватиме мережу агентів за кордоном, які працюють за прямими договорами.

BSP уніфікує фінансові та інформаційні потоки, тим самим спрощуючи процедуру оформлення та продажу авіаквитків як самими авіакомпаніями, так і агентами. Система охоплює понад 370 авіакомпаній у 180 країнах світу, через неї проходить близько 70% непрямих продажів квитків. В останні роки (за винятком 2020-го) через неї продається квитків більш як на $230 млрд щороку.

CASS призначена для проведення розрахунків між авіакомпаніями та експедиторами.

Раніше повідомляли, що "Белавіа", яка 2 грудня потрапила під санкції Євросоюзу, втратила через них половину літаків. Таким чином флот білоруської авіакомпанії скоротився до 15 лайнерів.

Авіакомпанія заявила, що літаків, які залишилися, буде достатньо для всіх запланованих рейсів на зимний період, а до літа вона поповнить флот новим літаками. Частину куплять, а частину візьмуть у лізинг у компаній, які не є резидентами ЄС.

Нагадаємо, що 2 грудня США та ЄС синхронно запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. До американського списку потрапили 20 осіб, 12 компаній та організацій і три літаки. Євросоюз запровадив санкції, які поширюються на 11 компаній та 17 білоруських громадян. Серед них - "Белавіа" та кілька великих підприємств Білорусі: "Гродно Азот", "Белшина", "Гродно Хімволокно", "Білорусьнафта".

Санкції проти Білорусі пов'язані зі створенням нею міграційної кризи на кордоні з ЄС.

6 грудня уряд Білорусі заборонив ввезення товарів з Європи та США у відповідь на санкції. У МЗС країни заявили, що нестачу товарів будуть заповнювати "товарами з дружніх країн".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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