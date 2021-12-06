У мережі АЗС Glusco змінився власник

Ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв продав швейцарську компанію Glusco Energy S.A., яка володіє понад 100 автозаправними станціями та чотирма нафтобазами в Україні, грецькому підприємцю Дімітріосу Аніфантакісу.

Про це повідомила пресслужба компанії в понеділок, 6 грудня.

Угоду уклали наприкінці жовтня, її сума не розголошується.

"Новий власник мережі АЗС Glusco є громадянином Греції та працює у сфері глобальної торгівлі енергоресурсами вже більше 30 років. Він займав керівні посади вищого рівня у таких компаніях як: Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas та інших. Наразі пан Аніфантакіс є членом ради директорів Motor Oil Hellas, найбільшої грецької нафтопереробної групи, яка володіє одним із найсучасніших НПЗ у світі та близько 1500 АЗС у Греції та за кордоном. Крім того, Дімітріос керує власним широким портфелем компаній в енергетичному бізнесі та у сфері нерухомості як у своїй країні, так і за її межами", - сказано в повідомленні.

Аніфантакіс одружений із українкою і має із нею трьох синів.

Нагадаємо, що мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснафти", що працювали під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". У 2016 році "Роснафта" вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва.

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму, а 11 березня СБУ та Державна податкова служба влаштували масштабну спецоперацію на заправках та нафтобазах Glusco.

Заправки Glusco тоді почали продавати тільки газ, без бензину і дизпалива. В кінці літа Glusco, щоб вижити, почала здавати АЗС в оренду інши мережам: F+, WOG, KLO, "БРСМ-Нафта", Ultra.