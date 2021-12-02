Корпорація "УкрАВТО" стала офіційним дистриб'ютором Geely в Україні

УкрАВТО та Geely Automobile International Corporation підписали угоду про дистриб'юцію та сервісну підтримку автомобілів однойменної марки. У планах партнерів на базі автосалонів УкрАВТО, що вже діють, вибудувати якісну мережу збуту, а також сформувати повний пакет послуг гарантійного та постгарантійного обслуговування. Продаж автомобілів Geely почнеться вже на початку 2022 року.
Geely Auto – дочірня компанія глобальної Geely Holding Group. Geely Holding володіє контрольними пакетами акцій багатьох міжнародних брендів, таких як Volvo (99% акцій), Lotus (51% акцій) та Daimler AG (9,7% акцій). У 2020 році Mercedes-Benz та Geely Holding оголосили про офіційне створення глобального спільного підприємства.
Geely Holding управляє більш ніж 40 виробничими та складальними заводами, 8 центрами досліджень та розробок та 8 центрами дизайну в Північній Америці, Європі та Південно-Східній Азії. Генеральний директор Geely Automobile International Corporation Майкл Сун зазначив, що в компанії повністю покладаються на експертизу та репутацію УкрАВТО та бачать суттєвий потенціал зростання українського ринку нових автомобілів, особливо у сегменті SUV.
«Завдяки тісній співпраці між обома сторонами ми, безсумнівно, надамо споживачам на українському ринку першокласні продукти та послуги й створимо враження від подорожей, які перевершать очікування», – резюмував Майкл Сун.
УкрАВТО – найбільший в Україні оператор ринку нових автомобілів та постачальник послуг з обслуговування та ремонту автомобілів. До складу корпорації також входить Запорізький Автомобілебудівний Завод (ЗАЗ), єдине в Україні підприємство, що має повний цикл виробництва. Також УкрАВТО належить широка дилерська мережа, що налічує понад 50 сучасних автосервісних центрів, де представлені автомобілі таких всесвітньо відомих брендів як Mercedes-Benz, Maserati, KIA, Chery, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, а також автобуси ZAZ та мотоцикли Ducati.