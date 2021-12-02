Корпорація "УкрАВТО" стала офіційним дистриб'ютором Geely в Україні

Продаж автомобілів Geely почнеться вже на початку 2022 року.

УкрАВТО та Geely Automobile International Corporation підписали угоду про дистриб'юцію та сервісну підтримку автомобілів однойменної марки. У планах партнерів на базі автосалонів УкрАВТО, що вже діють, вибудувати якісну мережу збуту, а також сформувати повний пакет послуг гарантійного та постгарантійного обслуговування. Продаж автомобілів Geely почнеться вже на початку 2022 року.

Автовиробник обіцяє українським водіям вибір доступних автомобілів, наголошуючи на сучасних міських позашляховиках. Про це повідомили на сайті компанії.

Geely Auto – дочірня компанія глобальної Geely Holding Group. Geely Holding володіє контрольними пакетами акцій багатьох міжнародних брендів, таких як Volvo (99% акцій), Lotus (51% акцій) та Daimler AG (9,7% акцій). У 2020 році Mercedes-Benz та Geely Holding оголосили про офіційне створення глобального спільного підприємства.

Geely Holding управляє більш ніж 40 виробничими та складальними заводами, 8 центрами досліджень та розробок та 8 центрами дизайну в Північній Америці, Європі та Південно-Східній Азії. Генеральний директор Geely Automobile International Corporation Майкл Сун зазначив, що в компанії повністю покладаються на експертизу та репутацію УкрАВТО та бачать суттєвий потенціал зростання українського ринку нових автомобілів, особливо у сегменті SUV.

«Завдяки тісній співпраці між обома сторонами ми, безсумнівно, надамо споживачам на українському ринку першокласні продукти та послуги й створимо враження від подорожей, які перевершать очікування», – резюмував Майкл Сун.

За словами заступника голови правління УкрАВТО Вахтанга Васадзе, корпорація постійно розширює вибір автомобільних марок для своїх клієнтів: «Ми підвищуємо конкурентоспроможність та безпеку ринку легкових автомобілів та пропонуємо нову альтернативу клієнтам, які зацікавлені в автомобільних інноваціях та досвіді мобільності, що перевищує очікування».

УкрАВТО – найбільший в Україні оператор ринку нових автомобілів та постачальник послуг з обслуговування та ремонту автомобілів. До складу корпорації також входить Запорізький Автомобілебудівний Завод (ЗАЗ), єдине в Україні підприємство, що має повний цикл виробництва. Також УкрАВТО належить широка дилерська мережа, що налічує понад 50 сучасних автосервісних центрів, де представлені автомобілі таких всесвітньо відомих брендів як Mercedes-Benz, Maserati, KIA, Chery, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, а також автобуси ZAZ та мотоцикли Ducati.