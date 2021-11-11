Як підібрати шини до дисків?

Насамперед необхідно запам'ятати основні параметри, їх особливості. До основних параметрів, що мають важливість при підборі, відносять:

діаметр колеса та диска: якщо вони виходять за рекомендовані значення, це спотворить показання датчиків на панелі приладів;

ширину дисків - так називається проміжок між краями обода колеса, розташованими зсередини;

висоту, яку має профіль гуми – від неї залежить швидкість, з якою зношується автошина;

ширину гуми - вона підбирається залежно від умов використання автотранспорту (особливості траси тощо.).

Спираючись на них, ви зможете підібрати шини, не маючи рекомендацій від виробника.

Яку інформацію з маркування диска потрібно знати

Маркування вказується на зовнішній стороні колісного диска як код, який доведеться розшифрувати. Перше значення – ширина диска, що вказується в дюймах (один дюйм дорівнює 25,4 міліметра). Наступна його буква показує характеристики дискового профілю (його форму, висоту, нахил полиць тощо.). Знак після літерного позначення вказує на те, чи диск є розбірним. Для того, щоб підібрати автошини також важливо знати: тип хампів, виліт диска, розміри посадкового отвору. Іноді проставляється спосіб виготовлення дисків, точна дата випуску з конвеєра.

Параметри з маркування шин для підбирання під диски

Якщо для підбору автомобільної гуми використовують ширину дисків, необхідно знати маркування шин. Вона наноситься на бічну частину покришки та показує такі дані:

Міліметрову ширину профілю (величина вказується з урахуванням протяжності боковин покришки).

Висоту профілю в порівнянні з шириною — вказується у відсотковому співвідношенні;

Тип конструкції корду — тут використовується буквене позначення, він може бути радіальним та діагональним.

Монтажний розмір обода (у дюймах його доведеться перевести у звичну одиницю вимірювання).

Ці параметри вважаються найбільш значущими при виборі шин за параметрами дисків.

Особливості підбору шин по дисках

При виборі шин для старих автомобілів можуть виникнути труднощі зі співвідношенням розмірів шини й диска. Щоб цього не відбувалося, потрібно враховувати, що ширину профілю гуми підбирають так, щоб вона була більша за обід диска на 20-30%. Покришки потрібно підбирати відповідно до діаметра кола центру кріплення диска. Варто враховувати показники максимального навантаження для шин і дисків. Якщо реальне навантаження не відповідатиме параметрам, встановленим виробником, це призведе до псування дисків або шин. Не виключено, що шина лусне під час руху авто по трасі.

Як полегшити підбір

Для уникнення помилок у підборі використовують різні методи: таблиці підбору, онлайн-калькулятори. Можна просто звернутися до нас – на https://ascania-shina.com/ є все, що може знадобитися при виборі автошин. Гума буде підібрана одразу після того, як ви введете всі відомі вам параметри. На вибір надається безліч комплектів від відомих виробників із докладним описом. Можна підібрати покришки як для легкових, так і вантажних автомобілів з огляду на особливості експлуатації.