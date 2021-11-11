Фото: rv.npu.gov.ua

У Рівненській області підпалили автомобіль нардепа зі "Слуги народу" Олександра Аліксійчука, який він віддав у "безоплатне користування" своєму помічнику, депутату Дубенської міської ради Артуру Бицю.

"Сьогодні вночі я прокинувся від сильного спалаху світла за вікном. Я вибіг на подвір’я і побачив, що моторний відсік авто, яке у мене у безоплатному користуванні, палає. Власними силами його вдалося загасити. Одразу ж викликав поліцію, яка знайшла на місці події пляшку із рідиною та інші докази, що свідчать про підпал. Відповідно подав заяву до правоохоронних органів та чекаю результату. Я особисто бачу в цьому жалюгідному злочині політичний підтекст. Напередодні в мою адресу неодноразово лунали погрози фізичної розправи. І ось якраз перед сесією Дубенської міської ради, вони перейшли до конкретних дій", - написав Биць у своєму фейсбуці.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: facebook.com/artur.byts.3

За інформацією поліції, про загоряння машини Skoda Karoq повідомив близько другої ночі 46-річний мешканець міста Дубно, який користується автомобілем. При цьому машина належить 40-річному рівнянину.

Видання "Суспільне" уточнило, що цим рівнянином є саме Аліксійчук.

"Автомобіль знаходився на подвір'ї мого помічника, депутата Дубенської міської ради Артура Биця, тому що він час від часу користується ним за моїми завданнями на окрузі. Вочевидь, хтось знав, чи бачив, що авто там. Ми висловили свої підозри правоохоронцям, я думаю, що цей підпал стосується тих питань, над якими ми працюємо", – розказав він.

Паліям не вдалося суттєво пошкодити автомобіль.

"Транспортний засіб був припаркований на території приватного господарства. Близько 2 години невідома особа проникла на подвір’я та кинула під іномарку запальну суміш. Жителю Дубна вдалося самотужки загасити полум’я. Внаслідок загоряння автівка отримала незначні пошкодження", - повідомила поліція.

За цим фактом відкрито кримінальну справу за ч.2 ст.194 ККУ - умисне пошкодження майна шляхом підпалу.