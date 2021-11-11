Kyiv Post знову очолив Люк Шеньє

Він вже обіймав посаду гендиректора видання в 2016-2018 роках.

Генеральним директором англомовної газети Kyiv Post став Люк Шеньє, який раніше вже обіймав цю посаду в 2016-2018 роках.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Хочеться привітати крутого професіонала Люка Шеньє, який став генеральним директором англомовної газети Kyiv Post", - зазначила Олена Ротарі – колишня шеф-редакторка новин одеського "7 каналу", який належить бізнесменові Аднану Ківану.

Раніше Ротарі оголосила про запуск україномовної версії Kyiv Post та набір журналістів до україномовної редакції з листопада 2021 року. Згодом цей її пост у фейсбуці було видалено.

Колишня журналістка Kyiv Post Анна Миронюк, яка раніше заявила про раптове звільнення всієї редакції медіа, повідомила, що Ківан відмовився продати колективу видання, але "запропонував звільненому колективу з 50 людей можливість повернутись в Kyiv Post з новим менеджментом".

"Та команда вважає неможливим співробітництво з власником, який намагається впливати на редакцію та позбавляється незручних журналістів", – заявила вона.

Люк Шеньє у 2005 році заснував у Києві агентство 5th Element Аdvertising, потім був маркетинговим та цифровим директором "MTV Україна". У 2013 році він обіймав посаду директора зі стратегії Havas Worldwide в Україні, а також заснував компанію Titanium Presentations, яка зняла для українського уряду серію промороликів "Ukraine. Open to U". Очолював Kyiv Post з 2016 по 2018 рр., потім заснував спеціалізоване агентство PLAN C.

Нагадаємо, 8 листопада власник Kyiv Post Аднан Ківан повідомив про тимчасове призупинення роботи редакції через перезавантаження медіа, яке триватиме близько місяця. Крім того, головред Kyiv Post Браян Боннер повідомив, що планує піти з посади.

Kyiv Post – видання про Україну англійською мовою. Виходить у форматі щотижневої газети і доступне онлайн. Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році.

Ківан – один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси. Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.