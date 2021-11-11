Правоохоронці депортували до Азербайджану "кримінального авторитета", який був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки з питань оборони.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Зазначається, що 33-річного громадянина Азербайджану було примусового повернуто до країни походження, також йому на а три роки заборонений в’їзд на територію України.

"Чоловік входить до родинного оточення одного з «ворів в законі». Маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що «спеціалізувалися» на майнових злочинах, зокрема вимаганнях", - йдеться в повідомленні.

На початку листопада, попри заборону, чоловік незаконно потрапив до України. Як тільки-но про цей факт стало відомо співробітникам управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції, встановили його місце знаходження та провели заходи для його примусового повернення.

Нагадаємо, в липні Національна поліція видворила в Росію "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО.

На початку червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні не залишилося жодного "вора в законі". За підрахунками РНБО, на території України перебували 111 "кримінальних авторитетів", яких внесли до санкційного списку. Потім їх лишилося 42, але і цих розраховують видворити.