У санкційні списки контрабандистів і “злодіїв у законі” РНБО помилково внесли понад 100 осіб

До санкційних списків контрабандистів і "злодіїв у законі" помилково внесли 108 осіб.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив на брифінгу після засідання РНБО.

“На превеликий жаль, у рішеннях РНБО, які готувалися раніше, була свідома чи несвідома помилка відносно 108 осіб, які ми вже виправили”, – сказав він.

Він зазначив, що до оформлення відповідних документів були причетними вісім працівників Міністерства внутрішніх справ.

Їх за це покарали: двох понизили, а ще частину звільнили з лав МВС.

Також за запитами людей, які, зокрема, займаються питаннями волонтерів, вирішено провести додаткову перевірку щодо 9 осіб із вищезгаданих списків.

“Щодо кримінальних авторитетів та злодіїв у законі – робота продовжується. Ми сьогодні отримали звіт, де вони сьогодні перебувають. Із всіх 17 "злодіїв у законі", які були під санкціями, на сьогодні жоден не перебуває на волі. Частина з них покинула територію нашої країни, а інша частина перебуває у СІЗО”, – додав секретар Радбезу.

Нагадаємо, Україна 14 травня запровадила санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів-іноземців.

У червні стало відомо, що РНБО та Служба безпеки України проведе додаткову перевірку трьох осіб, які потрапили до цих списків.