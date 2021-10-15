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РНБО прогнозує пік осінньої хвилі COVID-19 з 20 жовтня до 5 листопада

На піку в лікарнях буде знаходитися до 50-55 тисяч осіб

РНБО прогнозує пік осінньої хвилі COVID-19 з 20 жовтня до 5 листопада
Фото: kyivcity.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони України прогнозує, що пік осінньої хвилі COVID-19 прийдеться на період з 20 жовтня до 5 листопада.

Про це на брифінгу в п'ятницю сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми прогнозуємо, що пік цієї пандемії прийде на кінець цього місяця. Це буде період з 20-30 [числа] цього місяця до 4-5 наступного місяця", - сказав він.

За прогнозами РНБО, на піку в лікарнях буде знаходитися до 50-52 тисяч осіб. "Це виклик для нашої медичної системи", - визнав Данілов, закликавши людей вакцинуватися.

Зараз в українських лікарнях зайнято близько 36 тисяч лікарняних місць, і щодня цей показник збільшується більше ніж на тисячу.

Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні.

З 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєднаються ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

За останній тиждень (5-11 жовтня) в Україні зареєстрували 90 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 39% більше, ніж тиждень перед тим.

Національна академія наук 13 жовтня заявила, що осіння хвиля COVID-19 може досягнути показників весняної вже за тиждень-два.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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