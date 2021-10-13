Електронні лікарняні оформили понад 1 млн українців

Понад 1 млн українців оформили електронні лікарняні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За її даними, на сьогодні заклади охорони здоров’я сформували вже понад 1,7 млн медичних висновків про тимчасову непрацездатність. На їх основі було згенеровано понад 1 млн 180 тисяч електронних листків непрацездатності, з яких роботодавці передали до Фонду соціального страхування України на оплату 164 тисячі лікарняних на загальну суму 267,5 млн гривень.

У МОЗ нагадали, що інформацію про сформовані е-лікарняні своїх працівників роботодавці можуть дізнатися в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Там же можна побачити усі записи про тимчасову непрацездатність, які будуть зареєстровані в Електронному реєстрі листків непрацездатності в майбутньому.

Нагадаємо, Україна повністю перейшла на електронні лікарняні з 1 жовтня. Замість лікарняного листка відтепер лікар створює електронний МВТН. Саме цей електронний документ підтверджує непрацездатність пацієнта протягом певного періоду. На підставі МВТН формується електронний лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності з урахуванням даних у Реєстрі застрахованих осіб. Відповідну інформацію можна переглянути в особистому кабінеті застрахованої особи.