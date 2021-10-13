Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На Буковині у "швидкій" помер громадянин Італії, якого не змогли прийняти у двох лікарнях

Медики пояснили, що у них немає вільних місць у реанімації для пацієнтів без коронавірусу.

На Буковині у "швидкій" помер громадянин Італії, якого не змогли прийняти у двох лікарнях
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

На Буковині в машині швидкої допомоги помер громадянин Італії. У реанімації Сторожинецької районної та Чернівецької обласної лікарні його не змогли прийняти, і по дорозі до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги чоловік помер.

Про це розповів директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв, передає Укрінформ.

"Сьогодні вранці машина швидкої допомоги виїхала у Сторожинець на виклик до 72-річного італійця. У нього було ускладнення хронічного захворювання, яке не пов'язане із коронавірусом. Проте у Сторожинецькій районній лікарні відмовились прийняти хворого. Медики пояснили, що у них наразі немає вільних місць у реанімації для пацієнтів без коронавірусу", - сказав Єленєв.

За його словами, після цього машина швидкої допомоги направилася у Чернівецьку обласну клінічну лікарню, проте місць у реанімації там також не було.

"Далі наші медики направилися до лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях. По дорозі туди пацієнт помер у машині швидкої допомоги", - додав директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

В обласному департаменті охорони здоров'я ситуацію наразі не коментували.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також