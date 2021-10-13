На Буковині у "швидкій" помер громадянин Італії, якого не змогли прийняти у двох лікарнях

Медики пояснили, що у них немає вільних місць у реанімації для пацієнтів без коронавірусу.

На Буковині в машині швидкої допомоги помер громадянин Італії. У реанімації Сторожинецької районної та Чернівецької обласної лікарні його не змогли прийняти, і по дорозі до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги чоловік помер.

Про це розповів директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв, передає Укрінформ.

"Сьогодні вранці машина швидкої допомоги виїхала у Сторожинець на виклик до 72-річного італійця. У нього було ускладнення хронічного захворювання, яке не пов'язане із коронавірусом. Проте у Сторожинецькій районній лікарні відмовились прийняти хворого. Медики пояснили, що у них наразі немає вільних місць у реанімації для пацієнтів без коронавірусу", - сказав Єленєв.

За його словами, після цього машина швидкої допомоги направилася у Чернівецьку обласну клінічну лікарню, проте місць у реанімації там також не було.

"Далі наші медики направилися до лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях. По дорозі туди пацієнт помер у машині швидкої допомоги", - додав директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

В обласному департаменті охорони здоров'я ситуацію наразі не коментували.