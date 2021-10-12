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"Можна в один день" - МОЗ вирішило прибрати інтервал між вакцинацією від ковіду і грипу

Варто попередити лікаря, в яку руку зроблено щеплення, щоб інший укол був в іншу руку.

"Можна в один день" - МОЗ вирішило прибрати інтервал між вакцинацією від ковіду і грипу
Федор Лапий
Фото: Макс Левин

Міністерство охорони здоров'я України вирішило прибрати інтервал між вакцинацією. Тепер щеплення від грипу і коронавірусу можна робити в один день.

Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, передає Суспільне.

За його словами, рішення ухвалили 27 вересня на засіданні Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

"Зараз цей період становить 14 днів до і 14 днів після. Але при розгляді цього питання ми прийняли рекомендацію, і вона вже затверджена МОЗ на штабі з контролю інфекцій 1 жовтня, що вакцину проти інших інфекційних хвороб ми можемо вводити в один день з вакциною проти COVID-19, або з будь-яким інтервалом", – зазначив Лапій.

Єдине, що треба попередити лікаря, в яку руку зроблено щеплення, щоб інший укол був в іншу руку, наголосив експерт.

"Тобто людина може прийти на вакцинацію проти COVID-19, але в іншу кінцівку ми можемо провести вакцинацію проти грипу, або з будь-яким інтервалом. Головне зазначити, в яку руку ми ввели вакцину проти COVID-19", – уточнив Лапій.

На запитання про те, наскільки безпечно вакцинуватись від грипу після перенесення коронавірусу, Лапій зазначив: "Мало того, що безпечно, а й потрібно. Але краще це робити після періоду ізоляції, щоб не наражати на небезпеку інших людей і персонал лікувального заходу, де ви будете вакцинуватись".

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії в Україні від ковіду щеплено 7,6 млн людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози понад 6 млн осіб.

У 2021-2022 році в Україні очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 та H3N2. До аптек планують доставити приблизно 1 млн доз вакцин від грипу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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