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Ліки від ковіду, які випробовувались в Україні, підтвердили свою ефективність

Комбінація антитіл тривалої дії AZD7442 знижує ризик важкого перебігу COVID-19.

Ліки від ковіду, які випробовувались в Україні, підтвердили свою ефективність
Фото: EPA/UPG

Фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що її ліки від COVID-19 значно знижують ризик тяжкого перебігу хвороби та смерті.

У понеділок, 11 жовтня, компанія відзвітувалась на своєму сайті про результати третьої фази клінічних досліджень лікарського засобу AZD7442, який є комбінацією препаратів тіксагевімаб (AZD8895) та цілгавімаб (AZD1061), отриманих із B-клітин осіб, які одужали після інфікування вірусом SARS-CoV-2.

Воно показало, що доза 600 мг AZD7442, введена внутрішньом'язово протягом тижня після перших симптомів, знижує ризик розвитку важкого COVID-19 або смерті на 50% в порівнянні з плацебо. У пацієнтів, яким зробили укол протягом п'яти днів після появи симптомів, цей показник ще кращий - 67%.

AstraZeneca на минулому тижні вже подала запит до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) на екстренне використання AZD7442 для профілактики симптоматичного COVID-19. Проте нинішнє дослідження показує, що цей препарат може використовуватися не лише для профілактики, але й для лікування COVID-19.

"Оскільки люди продовжують інфікуватися COVID-19 у всьому світі, існує значна потреба в нових лікарських засобах, таких як AZD7442, які можуть використовуватися як для захисту вразливих груп населення від зараження, так і для запобігання розвитку важкої форми хвороби", - йдеться в пресрелізі AstraZeneca. Компанія вважає, що цей препарат може зіграти важливу роль в боротьбі з пандемією.

Дослідження препарату AZD7442 проводилось у 13 країнах світу, в тому числі в Україні.

Нагадаємо, що на початку жовтня стало відомо про успішне випробування таблеток від COVID-19, винайдених американською фірмою MSD (Merck).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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