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Цьогоріч щеплення від поліо отримали лише 53% малюків, – Кузін

Рівень імунізації дітей від поліомієліту є недостатнім: у 2020 році обсяг щеплень від поліо-3 становив 83%.

Цьогоріч щеплення від поліо отримали лише 53% малюків, – Кузін
Фото: uacrisis.org

В Україні рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року) в 2021 року є недостатнім, за 8 місяців вакциновано 53% немовлят. 

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомила пресслужба МОЗу.

“Лише 53% малюків віком до року отримали планові щеплення в 2021 році. Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону (Рівненської області, - ред.), аби захистити дітей від інфікування. До того ж маємо результати від ВООЗ, які ідентифікують це як спалах і вірус має зв’язок з вірусами афгансько-пакистанського походження, які зараз циркулюють у Таджикистані”, – заявив він.

У Міністерстві охорони здоров'я говорять про такі показники щеплення від хвороби: в Херсонській області – 40,7 %, Івано-Франківській – 42,2 %, Закарпатській – 43,1 %, Запорізькій – 46,2 %, Харківській – 46,5 %, в Одеській та Київській областях — 47,5 %. У Чернівецькій та Львівській – по 48,5 %, у Рівненській – 48,9 %.

Водночас в Україні є достатня кількість ефективних вакцин, які закуплені за кошти державного бюджету, зазначили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначимо, згідно з даними Центру громадського здоров'я МОЗ, у 2020 році обсяг щеплень від поліо-3 становив 83%.

Фото: скріншот

Нагадаємо, в Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у півторарічної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської ОДА було вирішено, що у регіоні проведуть додаткові тури імунізації дітей від поліомієліту, а невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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