​МОЗ відзвітувало про 6 млн повністю вакцинованих від ковіду

Принаймні однією дозою в Україні щеплені вже майже 7,5 млн осіб.

Понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти коронавірусної недуги COVID-19. Принаймні однією дозою в Україні щеплені вже майже 7,5 млн осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Так, учора, 7 жовтня, вакциновано 127 685 людей. Одну дозу отримали 61 250 осіб, завершили імунізацію 66 435 людей.

Протягом минулої доби працювали 936 мобільних бригад, 3 050 пунктів щеплення і 355 центрів масової вакцинації.

Препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech 7 жовтня вакцинували 70 335 осіб. Китайський CoronaVaс отримали 37 540 українців, ще 19 810 щепили вакциною AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини, з них одну дозу 7 421 450 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 008 605 людей. Загалом проведено 13 430 055 протиковідних щеплень.

Нагадаємо, вчора МОЗ затвердило перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Щоб щепитися, освітяни і чиновники мають місяць. Інакше вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.