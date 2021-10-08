Разумков: у Раді з’явилася нова коаліція - "СНБ"
Разумков: у Раді з’явилася нова коаліція - "СНБ"
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Верховна Рада не змогла сьогодні призначити нового голову парламенту
Верховна Рада не змогла сьогодні призначити нового голову парламенту
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"
Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​МОЗ відзвітувало про 6 млн повністю вакцинованих від ковіду

Принаймні однією дозою в Україні щеплені вже майже 7,5 млн осіб.

​МОЗ відзвітувало про 6 млн повністю вакцинованих від ковіду
Фото: пресслужба Державної прикордонної служби

Понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти коронавірусної недуги COVID-19. Принаймні однією дозою в Україні щеплені вже майже 7,5 млн осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Так, учора, 7 жовтня, вакциновано 127 685 людей. Одну дозу отримали 61 250 осіб, завершили імунізацію 66 435 людей.

Протягом минулої доби працювали 936 мобільних бригад, 3 050 пунктів щеплення і 355 центрів масової вакцинації.

Препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech 7 жовтня вакцинували 70 335 осіб. Китайський CoronaVaс отримали 37 540 українців, ще 19 810 щепили вакциною AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини, з них одну дозу 7 421 450 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 008 605 людей. Загалом проведено 13 430 055 протиковідних щеплень.

Нагадаємо, вчора МОЗ затвердило перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Щоб щепитися, освітяни і чиновники мають місяць. Інакше вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також