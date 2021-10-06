МОЗ нагадало щепленим від ковіду про обов'язкове носіння масок

В Україні поки що не сформований колективний імунітет.

Міністерство охорони здоров'я закликало усіх без винятку носити захисні маски, оскільки в Україні поки що не сформований колективний імунітет проти коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Незалежно від того, пройшла людина повний курс щеплення проти COVID-19 чи перехворіла, захисні маски зобов’язані носити всі без виключення. Оскільки використання медичних масок залишається основним способом уникнути інфікування коронавірусною хворобою та унеможливити передачу вірусу. Медичні працівники, ті, хто має симптоми респіраторного захворювання або позитивний результат на COVID-19, особи з груп ризику тяжкого перебігу захворювання повинні носити медичну маску, з метою убезпечити не лише оточення, але й себе", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що маски захищають здорових людей від інфікованих. Йдеться як про хворих на COVID-19 із вираженими симптомами, так і тих, хто безсимптомно переносить хворобу. Тому використання маски – це турбота не лише про себе, а й про тих, кого ненароком можна інфікувати.

Також зазначається, що зараз в Україні не йдеться про колективний захист від коронавірусної хвороби, а тому ризик інфікуватись все ж таки залишається.

По-третє, вакцинація у поєднанні із використанням медичної маски дозволяє максимізувати захист від нових, більш небезпечних, штамів хвороби.

"Використання масок – правило, якого мають неухильно дотримуватись всі, хто перебуває у громадських місцях, великих скупченнях людей, транспорті, хворіє або перебуває разом із хворими", - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, раніше в МОЗ пояснили, що через носіння маски вам не забракне кисню і ви не отруїтеся вуглекислим газом.

Наприкінці липня в США посилили правила носіння масок для вакцинованих.