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Вчені створили імплант для лікування депресії

Пристрій розміром з сірникову коробку розміщують у черепі хворого та під'єднують до мозку.

Вчені створили імплант для лікування депресії
Фото: UCSF

Американські вчені винайшли електричний імплант, що може виявляти та лікувати важку депресію. Пристрій розміром з сірникову коробку розміщують у черепі хворого та під'єднують до мозку.

Фахівці заявили, що вже отримали обнадійливі результати, передає ВВС з посиланням на публікацію в Nature Medicine journal.

Першою пацієнткою стала 36-річна Сара, якій встановили пристрій більш ніж рік тому. Жінка каже, що він кардинально змінив її життя.

Імплант працює постійно, але імпульс спрацьовує лише тоді, коли пацієнтка цього потребує.

Дослідники з Каліфорнійського університету у Сан-Франциско підкреслюють, що наразі надто рано говорити, чи може пристрій допомогти іншим пацієнтам з важковиліковною депресією, але вони сподіваються і планують додаткові клінічні випробування.

Раніше вчені визнали депресію однією з несмертельних хвороб, від яких люди потерпають найбільше.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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