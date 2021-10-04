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Садовий назвав неминучою "червону" зону у Львові

За останню добу госпіталізовано 35 хворих, а не виписано нікого.

Садовий назвав неминучою "червону" зону у Львові
Фото: city-adm.lviv.ua

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто заходить у "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомляється на сайті міської ради Львова.

"Ми червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. По кількості людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях", - сказав Садовий у понеділок, 4 жовтня.

За його словами, за останню добу госпіталізовано 35 хворих, а не виписано нікого.

У зв'язку з такою динамікою місто змушене відкривати для прийому хворих нову лікарню - восьму.

"Як правило, у важкі стани потрапляють люди, які не хворіли і не вакциновані. Тому вакцинація важлива", - додав Садовий.

“Червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:

  • завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, - більш як 65%;
  • кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше ніж 300;
  • кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - більше ніж 60;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) - більш як 20%;
  • рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - більш як 50%.

Нагадаємо, що під час весняного спалаху Львівська область була у "червоній" зоні близько місяця - з 25 березня до 26 квітня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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