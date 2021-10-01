У США заявили про успішне випробування таблеток від COVID-19

Американська фармацевтична компанія MSD заявила про намір просити дозвіл на екстрене використання антивірусного лікарського засобу молнупіравір для лікування коронавірусної хвороби.

На сайті компанії повідомляється, що ці пігулки знижують ризик госпіталізації на 50%.

Під час третьої стадії клінічних досліджень тільки 7,3% пацієнтів, які приймали молнупіравір, знадобилась госпіталізація. Жоден з них не помер.

У групі, яка приймала плацебо, рівень госпіталізацій був вдвічі вищим - 14,1%. Вісім людей померли

Дослідження показали, що препарат є ефективним проти всіх штамів COVID-19, в тому числі проти домінуючого зараз варіанту дельта.

Всі учасники дослідження не були вакциновані та мали хоча б одне супутнє захворювання (ожиріння, діабет, серцево-судинні хвороби), що збільшувало їх шанси на розвиток більш тяжкої форми COVID-19, або мали більше 60 років.

Дослідження проводилось у 170 країнах світу.

Компанія заявила, що планує якнайшвидше подати заяву про надання дозволу на екстрене використання до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA). У разі отримання дозволу молнупіравір може стати першим пероральним противірусним засобом лікування COVID-19, зазначається у заяві MSD.

Фармацевтичний виробник заявив, що планує випустити 10 мільйонів упаковок препарату до кінця 2021 року, а додаткові дози очікуються у 2022 році.

Молнупіравір уперше розроблено як профілактичний засіб і як препарат для лікування інфекцій ­SARS-CoV і MERS на початку 2000-х років. Раніше було виявлено, що він діє проти багатьох вірусів, які містять РНК-залежну РНК-полімеразу, котру також має SARS-CoV.