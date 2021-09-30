Розкажи бабусі про наслідки ковіду для фізичного та психічного здоров’я

Постковідний розлад може тривати як місяць-два, так і понад рік, якщо в людини є генетичні схильності чи супутні захворювання. Люди, яким за 60 років, можуть взагалі не повернутися до доковідного стану. І з цим треба вчитись жити.

Коронавірус — не з тих хвороб, які проходять безслідно. Мільйони людей, які перехворіли на вірус, стикаються з постковідним синдромом, який впливає як на фізичне, так і на психологічне здоров’я. Найпоширеніші симптоми — хронічна втома, проблеми з пам’яттю та концентрацією, а також із травною системою.

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Постковідні стани (або постковідний синдром) — загальна назва для широкого спектру наслідків для організму людини після зараження SARS-CoV-2. Вони можуть з’явитись через чотири або більше тижнів після першого зараження вірусом і виникають як сукупний наслідок самої хвороби, інших хронічних захворювань людини та її схильності до певних захворювань.

Наразі вважається, що постковідний синдром може тривати понад рік (за даними CDC, американського Центру контролю захворювань). COVID-19 виявили не так давно, тому досі бракує даних про довготривалі наслідки перенесеної хвороби. Та в основному вони стосуються дихальної, серцево-судинної, травної та нервової систем.

Постковідні стани можуть виникати після коронавірусної хвороби будь-якого ступеня важкості — навіть безсимптомної. Вони можуть проявлятись як продовження симптомів, які виникли під час хвороби, або ж як щось зовсім нове. Щомісяця з’являються нові наукові знання щодо наслідків перенесення вірусу, тож поняття постковідного синдрому постійно оновлюється.

Симптоми постковідного синдрому

Серйозні наслідки для здоров’я з’являються тому, що коронавірус може розмножуватись як на слизових оболонках, так і у нервовій системі та всередині судин. Імунітет же намагається з ним боротись, убиваючи не лише вірус, а й заражену клітину нашого організму. Таким чином хвороба впливає і на розвиток аутоімунних захворювань, коли наш імунітет бореться з нашим же організмом.

На симптоматику впливає ступінь пошкодження організму вірусом чи імунною відповіддю, а також хронічні хвороби, які могли посилитись внаслідок коронавірусу. Вам варто звернутись до своєї сімейної лікарки чи лікаря, якщо після коронавірусної хвороби ви помічаєте такі наслідки:

Сильна втома, астенія, порушення сну та пам’яті, погіршення концентрації уваги. Задишка, погана витривалість, головний біль, кашель, запаморочення.

Дискомфорт у кишково-шлунковому тракті. Вірус міг пошкодити слизову травної системи під час хвороби, а через пошкоджений кишківник людина не отримує необхідні вітаміни, мікроелементи, поживні речовини, внаслідок чого страждають всі системи організму: не дарма кишківник називають “другим мозком”.

Зміни настрою, депресивні стани, в деяких випадках і суїцидальні думки.

Нюхові галюцинації: хвороба могла вразити нюхову цибулину. Після цього може здаватися, що їжа пахне паленою гумою, немитою коровою чи паленим торфом. Навіть якщо раніше ви й не знали, як насправді пахне палений торф. Трапляються також зорові, слухові й тактильні (мурашки по тілу) галюцинації, проте це складні й найменш поширені випадки.

Загальна тривожність, яка є наслідком не тільки перенесення вірусу, а й карантину, соціальної ізоляції. Особливо це стосується людей, які перенесли важку форму COVID-19, та були у стаціонарах, у реанімаційних, у блоках інтенсивної терапії. Це саме по собі може спричиняти посттравматичний синдром (ПТСР).

Що з цим робити?

Основна проблема постковідних станів полягає у тому, що ми схильні звертатися за медичною допомогою лише у критичних випадках, а вони часто підточують організм довготривалими негострими розладами. Особливо це стосується психічних наслідків ковіду. У нашому суспільстві не заведено говорити про психічні стани чи захворювання та соромитись їх, хоча діабету чи підвищеного тиску чомусь ніхто не соромиться. Тому ми як суспільство мало знаємо про них, не вміємо розпізнати, коли потрібно звернутись про допомогу, і рідко звертаємось по неї, побоюючись тавра “ненормальних”, осуду сусідів чи нерозуміння близьких. Та психічні стани чи розлади, після ковіду чи ні, — не тавро чи вирок, а така сама проблема зі здоров’ям, як і будь-які інші, і скоріш за все її можна вирішити за допомогою спеціалістів.

Тому дуже важливо слідкувати за собою, а також спілкуватись зі своїми близькими, які перехворіли на коронавірусну хворобу, та дізнаватись про їхнє самопочуття. Пояснюйте, що наслідки коронавірусу не минають так просто, і що потрібно бути уважним до свого організму. За будь-яких підозр щодо того, що ковід залишив вам після себе постковідні стани, звертайтесь до своєї сімейної лікарки або лікаря.

Людям за 40 радимо після перенесеної хвороби здати аналіз крові на цукор, адже трапляються випадки постковідної гіперглікемії. В цьому випадку треба звертатися до свого сімейного лікаря або лікарки за консультацією. За потреби вони призначать препарати, які за кілька тижнів повернуть показники у норму.

Варто також перевірити з вашим лікарем, чи не треба зробити кардіограму та ехокардіографію серця після перенесеної коронавірусної хвороби: це допоможе завчасно зреагувати на потенційні проблеми із серцем. Варто також контролювати тиск, оскільки після COVID-19 проблеми із тиском можуть з’явитись навіть у тих, хто їх не мав раніше.

Обов’язково агітуйте літніх людей вакцинуватись. Щеплення не захищає від зараження повністю, проте у будь-якому випадку полегшує перебіг хвороби, збільшує шанси на виживання та зменшує можливі наслідки для організму.

Врешті, як і завжди, не буде зайвим вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, виконувати фізичні навантаження та спати як мінімум 7-9 годин. Важливо також підтримувати своє психологічне здоров’я та не ставитись легковажно до змін у вашому психічному стані: важкі думки, пригнічені настрої, проблеми зі сном, низька мотивація та брак енергії — все це може бути не просто “такий період”, а й реальна проблема в організмі, яку потрібно виявити та вилікувати.

Пам’ятайте, що якщо ви помітили у себе чи своїх близьких симптоми ковід-захворювання чи постковідні стани, варто звернутися до вашого сімейного лікаря або лікарки. Це той випадок, коли “саме пройде” може не спрацювати. Чим раніше ви звернетесь за кваліфікованою допомогою, тим швидше вам стане краще. Ваше благополуччя — це ваша відповідальність, тож будьте уважні до себе та близьких, і будьте здорові!