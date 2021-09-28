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Клімат і погода: як змінюється світ та що ми можемо для цього зробити

Клімат постійно змінюється і зміни його лякають. Тільки в Україні за останні два роки була пилова буря, смерчі, шалені повені, зима без зими. Що ж говорити про температурні рекорди, які змінюються кожного року. В небезпеці тисячі людських життів, ліса та ріки. Якщо нічого не змінювати, далі ставатиме лише гірше.

Минулої неділі в 12 містах України пройшов Кліматичний марш 2021. Для чого він потрібен, що таке клімат, та як відрізнити його від погоди, як змінюється світ та що ми можемо для цього зробити, розповідає Світлана Краковська, українська кліматологиня, метеорологиня, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, старший науковий співробітник відділу Національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти і науки України, національна експертка проекту Clima East, перша жінка-українка учасниця Другої української антарктичної експедиції в рамках проекту Scientibattle, створеного за ініціативи та фінансування міжнародної науково-дослідної компанії Corteva Agriscience та підтримки Центру «Розвиток КСВ».

Світлана Краковська: &quot; Зміни клімату та їх вплив на аграрну індустрію

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